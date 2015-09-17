ایرج صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اهداف برگزاری این نشست‌ها خبر داد و افزود: هدف از برگزاری این نشست‌ها برپایی نهضتی در راستای رشد و ترویج فرهنگ كتابخوانی در سراسر کشور است.

وی اظهار داشت: به اشتراک گذاری كتاب‌های خوانده شده، ایجاد عادت به مطالعه در اقشار مختلف جامعه، معرفی كتاب‌های مفید و كاربردی، آشنایی با شیوه‌های استاندارد معرفی كتاب و ارتقا و توانمندسازی كتابداران از طریق مطالعه است.

ایرج صادقی تاکید کرد: كتابخوان عنوان نشست‌هایی است كه به منظور به اشتراک گذاری كتاب‌های خوانده شده و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در قالب معرفی كتاب برگزار می‌‌شود. این جلسه در فضایی صمیمی تلاش دارد تجربیات مطالعاتی افراد كتابخوان را برای سایر علاقه‌مندان كتاب و كتابخوانی به اشتراک گذارد.

صادقی درخصوص برگزاری چهارمین نشست کتابخوان استان زنجان در شهرستان ابهر، عنوان کرد: همچنین یکصد و هفتمین نشست کتابخوان کشور و چهارمین نشست کتابخوان استان نیز با هدف به اشتراک‌گذاری کتاب‌ها روز پنج‌شنبه در شهرستان ابهر برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: در هر جلسه از این نشست‌ها تعداد ۱۲ عنوان کتاب در موضوعات مختلف معرفی می‌شود.