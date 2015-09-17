به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که با همکاری نهادهای نظامی و شهرداری مشهد برپاشده است بخشی از مجاهدت‌ها و حماسه ایثار و مقاومت ملت ایران و رزمندگان اسلام در قالب تصاویر، ادوات نظامی و همچنین جلوه‌های ویژه به نمایش درآمده است.

هفته دفاع مقدس در دل دشمن هراس می‌افکند

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی در حاشیه برپایی این نمایشگاه بیان کرد: این نمایشگاه یک هفته زودتر از فرارسیدن هفته دفاع مقدس و در راستای نمایش گوشه‌ای از حماسه‌های ماندگار ملت ایران برپاشده است.

اکبر نجاتی بیان کرد: هفته دفاع مقدس ضمن اینکه خاطرات حماسه و مقاومت ملت ایران و رزمندگان اسلام را برای بسیاری از مردم ما تداعی وزنده می‌کند موجب می‌شود تا دشمنان کوردل خیال باطل دشمنی و تعرض به این کشور را از ذهن خود دور کنند.

وی برپایی این نمایشگاه را در ایجاد پیوند و تجدید بیعت مجدد با آرمان‌های شهدا و امام شهدا تأثیرگذار دانست و افزود: برپایی این نمایشگاه‌ها و حضور پرشور مردم برای بازخوانی خاطرات مقاومت در دل دشمن هراس ایجاد می‌کند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس بیان کرد: هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور تا هفتم مهرماه با مراسم متعدد و باشکوه گرامی داشته خواهد شد و نخستین روز آن با عنوان «نیروهای مسلح، سلحشوری و پایمردی» نام‌گذاری شده است.

وی افزود: عنوان روز دوم هفته دفاع مقدس «روحانیت، علم و دانش‌پژوهی سربازان» و همچنین روزهای دیگر این هفته به ترتیب مزین به عناوینی همچون «شهیدان، جانبازان، صلابت و فخرآفرینی»، «معنویت، زنان، خانواده و سلامت»، «دفاع همه‌جانبه، جوانان و پشتیبانی مردمی و اصناف»، «ولایتمداری، رزمندگان، جهادگران، آزادگان و پیشکسوتان»، «وحدت ملی، بصیرت، دشمن‌شناسی، بیداری اسلامی و استکبارستیزی» و همچنین «فرماندهان، عزت مداری و حماسه‌آفرینان» است.

نمایشگاه دفاع مقدس فرصت مغتنمی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

استاندار خراسان رضوی نیز در حاشیه برپایی نمایشگاه دفاع مقدس مشهد بیان کرد: برپایی این‌گونه نمایشگاه‌ها ابزار مناسبی برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

علیرضا رشیدیان بیان کرد: هم‌سنگری آن دوران نماد عینی همدلی بود و رزمندگان با عقاید و افکار مختلف در کنار یکدیگر و با یکدلی و یکرنگی درراه دفاع از آرمان‌ها از جان خود گذشتند.

وی اظهار کرد: رزمندگان ما در طول دوران دفاع مقدس عاشقان و عارفانی بودند که بر اساس مسئولیت و تکلیف، درراه حفظ انقلاب، نظام، کشور و ناموسشان از تمام دارایی‌های خود بدون هیچ چشم‌داشتی گذشتند.

وی افزود: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی به مدد قدرتی است که از شهدا گرفته‌ایم .

استاندار خراسان رضوی بابیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول هشت سال دفاع مقدس، انقلاب اسلامی را به جهان صادر کرد؛ گفت: زنده نگه‌داشتن یاد شهیدان وظیفه همگان است.

وی تأکید کرد: از نسل جوان و جدید انتظار می‌رود بامطالعه تاریخ انقلاب و جنگ هشت‌ساله، با معارف آن دوران آشنا شوند و برای تحقق اهداف متعالی و نورانی شهدا و انقلاب تلاش کنند.