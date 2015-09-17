به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی قویدل صبح پنجشنبه با حضور در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان زرند، ابراز داشت: همانطور که دشمن با جنگ نرم جلو می آید و یکسری اهداف را به صورت جنگ نرم پیاده می کند ما نیز باید با اقدامات فرهنگی و فرهنگ سازی در سطح جامعه در مقابله با اهداف دشمن فعالیت کنیم.

وی اولین اصل موفقیت را آشنایی کامل و دقیق با قانون دانست و افزود: ما باید به سمتی برویم که با کشفیات علمی کار خود را انجام دهیم و با تکنولوژی روز دنیا به پیش برویم.

قویدل با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری دو شرط عمل به قانون و حسن خلق را عامل اقتدار نظام جمهوری اسلامی دانست و بیان داشت: اگر ما در سطح جامعه رفتار سالم و حسن خلق از خود نشان دهیم در مقابل بهترین سرمایه که همان جذب مردم و مشارکتهای مردمی و معتمدین محلی است اعتماد سازی خواهیم داشت.

قویدل بحث برنامه ریزی، آموزش، نظارت و اشرافیت اطلاعاتی در کارها را بسیار مهم ارزیابی کرد و در زمینه اولویت بندی کارها بیان کرد: اگر ما بتوانیم با یک کار اطلاعاتی هر شش ماه یکبار ریشه اصلی یک جرم را پیدا کنیم و آن را بخشکانیم نتیجه آن بهتر از مسائل جزئی و حاشیه پردازی خواهد بود.

این مقام قضایی در پایان تدبیر، سرعت عمل و دقت و صداقت را از عوامل مهم موفقیت در کارها دانست.