به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قاسمی صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران بابیان این مطلب، گفت: رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس با مقاومت و ایستادگی خود پیروزی بزرگی را به ایران هدیه کردند بنابراین رشادت‌های آن‌ها باید یادآوری شود.

وی هفته دفاع مقدس را بهترین زمان برای یادآوری این رشادت‌ها و مقاومت‌ها دانست و افزود: دفاع مقدس عزتمند‌ترین نقطه تاریخی ایران است چراکه ملت ایران با فداکاری‌های خود اقتدار کشور را حفظ کردند.

سرهنگ قاسمی خواستار حضور مردم در برنامه‌های هفته دفاع مقدس شد و افزود: باهدف اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها، همه مردم و مسئولان در این برنامه‌ها حضور پرشور داشته باشند.

وی به تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس پرداخت و افزود: برپایی ۱۶ نمایشگاه در نقاط مختلف استان، ۱۱ پیاده‌روی خانوادگی، ۲۲ نشست بصیرتی و روشنگری، برگزاری ۱۵ یادواره شهدا و برگزاری کلاس‌های آمادگی دفاعی در ۱۸ کارگاه آموزشی ازجمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی برگزاری ۱۵ مسابقه فرهنگ دفاع مقدس، ارائه خدمات پزشکی رایگان، عطرافشانی و گلباران مزار شهدا را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

دیدار با هزار خانواده شهید در هفته دفاع مقدس

وی از دیدار با هزار خانواده شهید طی هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و گفت: برگزاری شب‌شعر دفاع مقدس، همایش نقش زنان در دفاع مقدس، اکران ۵ فیلم کوتاه در حوزه دفاع مقدس و اعزام ۱۳ تیم کوه‌نوردی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

سرهنگ قاسمی با اشاره به روزشمار هفته دفاع مقدس، بیان کرد: اولین روز از هفته دفاع مقدس «نیروهای مسلح، سلحشوری، پایمردی» نام‌گذاری شده است و رژه نیروهای مسلح، افتتاح نمایشگاه رزمی در پارک جنگلی و افتتاح فاز دوم دریاچه مصنوعی از برنامه‌های این روز است.

وی در ادامه افزود: برپایی نمایشگاه تخصصی «ما تا آخر ایستاده‌ایم» از دیگر برنامه‌های اولین روز از هفته دفاع مقدس است که مقاومت‌های انبیاء از صدر اسلام تا جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس در ماکت‌هایی به‌صورت نمادین به نمایش گذاشته می‌شود.

سرهنگ قاسمی بابیان اینکه دومین روز هفته دفاع مقدس به «روحانیت، علم و دانش‌پژوهی، سربازان» نام‌گذاری شده است، تصریح کرد: برگزاری دعای عرفه و تجلیل از سربازانی که در دفاع مقدس حضورداشته‌اند با محوریت پاسداشت سربازان ازجمله برنامه‌های اجرایی این روز است.

وی با اشاره به برنامه‌های چهارمین روز هفته دفاع مقدس، عنوان کرد: پیاده‌روی بزرگ خانوادگی و حضور در نماز جمعه باهدف سلامت جسم و روان با ورزش همگانی، حضور پرشور در نماز جمعه و ترویج ارزش‌های دینی و سبک زندگی اسلامی از برنامه‌های چهارمین روز هفته دفاع مقدس است.

برگزاری همایش رزمندگان، آزادگان و پیشکسوتان با حضور ۷ هزار رزمنده استان

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های پنجمین روز از هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: همایش و تجلیل از رزمندگان، آزادگان و پیشکسوتان با حضور هفت هزار رزمنده استان و همایش نقش زنان در دفاع مقدس از مهم‌ترین برنامه‌های این روز است.

وی بابیان اینکه آخرین روز از هفته دفاع مقدس با عنوان «فرمانده هان، عزت مداران، حماسه‌آفرینان» نام‌گذاری شده است، بیان کرد: گردهمایی وکلا، حقوقدانان و تجلیل از شهدای رسته حقوقی در دفاع مقدس نیز از برنامه‌های این روز است.

سرهنگ قاسمی در سخنانی با اشاره به اعزام راهیان نور دانش‌آموزان خراسان جنوبی، اظهار کرد: ۶ هزار دانش‌آموز دبیرستانی در ۱۱ مهرماه سال جاری به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.

وی ادامه داد: اولین اعزام این کاروان‌ها ویژه پسران دبیرستانی است و از محل مسجد شکر واقع در صحرای طبس که محل سقوط هواپیمایی آمریکای جنایتکار است، بازدید خواهند کرد.