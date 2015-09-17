به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان اهر صبح پنجشنبه برگزار شد و مسئولان حوزه آموزش و پرورش و سوادآموزی شهرستان موضوعاتی چون لزوم ارائه آمار دقیق از تعداد بی سوادان، همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی در این خصوص و شناسایی اسمی بی شوادان شهرستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

لزوم تشکیل کمیته پشتیبانی سوادآموزی در تمام روستاهای اهر

بر همین اساس محمدرضا بهمرام رئیس اداره سوادآموزی شهرستان اهر در نشست این شورا گفت: شناسایی تمامی افراد حداقل با مدرک پنج ابتدایی به پایان رسیده و مابقی با دریافت مشخصات بی‌سوادی و یا باسواد بودن آن‌ها مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه رقم ۱۴.۵ درصد بی‌سوادی سال ۹۰ بیش از میانگین معمول بوده است، خاطر نشان شد: اجرای طرح شناسایی اسمی افراد بی‌سواد در خانواده‌های کارکنان دولت قدم مثبتی برای شناسایی بی‌سوادان شهری و روستایی است.

رئیس اداره سوادآموزی شهرستان اهر با بیان اینکه دهیاران و شورای روستاها باید در زمینهٔ شناسایی اسمی بی‌سوادان با آموزش و پرورش همکاری کنند، ادامه داد: تاکنون کمیته امداد و جهاد عشایری چندین نفر بی‌سواد اسمی را شناسایی و به اداره سوادآموزی معرفی کرده است.

شناسایی ۲۵۰۰ بی‌سواد در شهرستان اهر

مدیر آموزش ‌و پرورش شهرستان اهر نیز در این جلسه با اشاره به اینکه خانه‌های بهداشت حاشیه در جهت شناسایی بی‌سوادان با آموزش‌وپرورش همکاری کنند، اظهار داشت: همکاری تمامی ادارات و مسئولان برای بازگشایی مدارس شهرستان اهر ضروری است.

حیدر پورسلیمان در ادامه افزود: بر اساس سرشماری سال ۹۰ از مجموع بیش از ۸۵ هزار شهروند ۱۰ تا ۴۹ ساله، ۷۳ هزار و ۱۲۵ نفر باسواد در شهرستان اهر شناسایی‌شده اند.

وی بابیان اینکه بر اساس این آمار بیش از ۱۲ هزار نفر بی‌سواد تا سال ۹۰ در شهرستان اهر وجود داشته است، ادامه داد: با این حال آموزش ‌و پرورش هیچ‌گونه مشخصات اسمی از این افراد در اختیار نداشته تا صحت آن به‌خوبی مشخص شود.

پورسلیمان ضمن اشاره به اینکه دو هزار ۷۰۰ نفر اولیاء بی‌سواد به آموزش و پرورش معرفی‌شده بود، اضافه کرد: بعد از سال‌ها تلاش معلمان و دبیران از این تعداد یکهزار و ۴۰۰ نفر توسط اداره سوادآموزی اهر باسواد شدند.

مدیر آموزش‌ و پرورش شهرستان اهر از وجود دو هزار و ۵۰۰ نفر بی‌سواد در این شهرستان نیز خبر داد و گفت: با وجود بررسی های صورت گرفته، تاکنون هیچ‌یک از افراد بی‌سواد شناسایی نشده‌اند و این افراد زمینه مهاجرت داشته و یا حائز شرایط سوادآموزی نیستند.