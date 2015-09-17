به گزارش خبرنگار مهر، مدد سمندری صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان اهر، گفت: تشکیل تشکل‌های مردمی برای تسهیل ازدواج جوانان در شهرستان اهر ضروری است.

معاون فرماندار اهر با اشاره به اینکه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اهر به‌ شهر عاری از افراد معتاد تبدیل می‌شود، افزود: ارائه راهکارهای مناسب در راستای رفع معضلات جامعه باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی دلیل اصلی ۷۰ درصد طلاق زوج‌ها را در شهرستان اهر اعتیاد و موادمخدر عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش نرخ طلاق نشانگر گسستگی بنیان اصیل خانواده‌های ایرانی است.

سمندری با بیان اینکه آسیب‌های طلاق برای جامعه بسیار زیان‌آور است، اضافه کرد: کودکان طلاق قربانیان اصلی ناهنجاری‌های اجتماعی هستند.

وی همچنین در ادامه از راه‌اندازی نخستین اورژانس اجتماعی در این شهرستان نیز خبر داد و بیان کرد: شش منطقه که در هر منطقه ۳۷ خانواده با آسیب‌پذیری فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شناسایی‌شده است، برای اجرای این طرح مورد توجه هستند.

معاون فرماندار اهر در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه بیشترین مشکلات و معضلات جامعه براثر مصرف مواد مخدر است، خاطرنشان کرد: خدمات مشاوره تلفنی در راستای کاهش اختلافات خانوادگی در شهرستان اهر راه‌اندازی خواهد شد.