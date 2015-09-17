به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود در این زمینه گفت: در پی گزارش رسیده مبنی بر اینکه یکی از سوداگران مرگ قصد دارد مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را در این شهرستان توزیع کند، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی ایجرود قرار گرفت.

مهدی قدیمی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از این خبر یکی از ماموران موفق شد متهم را شناسایی و دستگیر کند.

وی ادامه داد: در بازرسی از متهم مقدار یک کیلو و ۵۴۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد که متهم برای رهایی از چنگال قانون، مبلغ ۲۰ میلیون ریال چک پول۵۰ هزار ریالی به عنوان رشوه به مامور پیشنهاد کرده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود گفت: این مامور وظیفه شناس ضمن رد رشوه پیشنهادی، متهم را برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کرد.