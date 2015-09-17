به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا جلودارزاده در مراسم افتتاحیه دومین همایش نقش زنان در توسعه پایدار با تاکید بر نقش مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی گفت: عزم ملی در جوامع جهانی شکل گرفته که موقعیت زنان را در حوزه‌های نگران کننده، بهبود ببخشد و زنان ایرانی هم همسو و هم حرکت با این تحرک جهانی اقدام کرده اند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:در ایران هم زنان و مردان اعم از دولت و ملت به مساله آموزش توجه دارند و امروز خوشحالیم که بیش از۵۰ درصد ورودی های دانشگاهها را زنان تشکیل می دهند. در ادامه فرآیند توانمند سازی و رفع تبعیض مساله شغل و کارآفرینی مطرح است.

وی تصریح کرد: برای مشارکت خوب در سیاست گذاری، اجرایی، برنامه ریزی و مواردی از این دست باید ابتدا بنیه اقتصادی زنان تقویت شود و بدین جهت چند سال است که تلاش می شود جایگاه زنان به عنوان کارآفرین تقویت شود.

رئیس ستاد برگزاری دومین همایش نقش زنان در توسعه پایدار، با تشریح استراتژی کشور تا افق ۱۴۰۴ گفت: استراتژی بر این است که در سطوح مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا، زنان را تا سقف ۳۰ درصدی کمک کنیم تا این جایگاه به دست آید؛ هرچند مسیر سخت و دشواری است اما با عزم و اراده زنان اعتقاد داریم.

وی تصریح کرد: رویداد ۹۴ شامل چهار بخش نمایشگاه، همایش، معرفی کتاب ۱۰۰ بانوی کارآفرین ایرانی و جایزه بانوان کارآفرین است که در روز اختتامیه خواهد بود.