علی‌اصغر دشتی‌زاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قلعه تاریخی گلستانه مروست در روستایی متروکه به نام گلستانه قرار گرفته و نامگذاری آن نیز متاثر از نام روستا است.

وی عنوان کرد: این قلعه متعلق به دوران قاجار است و یکی از زیباترین قلعه های تاریخی شهرستان خاتم به شمار می رود که داراری ارزش تاریخی بسیاری است.

دشتی‌زاد با اشاره به ساختمان این قلعه یادآور شد: قلعه گلستانه دارای ۱۲ ردیف چینه است که ارتفاع قلعه را به شش متر می رساند و ورودی قلعه نیز در ضلع شرقی آن واقع شده است.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خاتم افزود: در این قلعه هیچ گونه بنای سرپوشیده برای نگهداری احشام وجود ندارد و بر اساس گفته یکی از کهنسالان منطقه، اهالی این قلعه خوش نشین بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر پراکندگی بافت مسکونی، این قلعه به غیر از قسمت ورودی بنا در اطراف دیوار قلعه پراکنده شده و تراکم بناها در ضلع غربی قلعه بیشتر است.

دشتی زاد با بیان اینکه مراحل ثبت این بنای ارزشمند تاریخی طی شده است، اظهار امیدواری کرد: قلعه گلستانه مروست در سال جاری در فهرست آثار ملی به ثبت برسد.