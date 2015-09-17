به گزارش خبرنگار مهر، هانگ یونگ صبح پنجشنبه در بازديد از مركز اسناد فارس با اشاره به اينكه برای نخستین بار هیئتی از کتابخانه ملی چین به ایران سفر کرده است، گفت: برای ما افتخاری است که در نخستین سفر فرهنگی به ایران، شهر شیراز پذیرای این گروه شده به ویژه که جنبه های فرهنگی این شهر برای هر مردمی با اهمیت است.

وی با اعلام اینکه در کتابخانه ملی چین افزون بر ۳۰ میلیون جلد کتاب نگهداری می شود، بیان کرد: بخش بزرگی از این آثار به زبان چینی است و بخش کوچکی از کتابهای این مرکز به زبان های دیگر از جمله انگلیسی است.

یونگ با اشاره به اینکه از آثار نوشتاری به زبان فارسی در کتابخانه ملی چین تعداد کمی وجود دارد، اعلام کرد: کتابخانه ملی چین به صورت مستقیم و غیرمستقیم روزانه پذیرای ۱۰ هزار نفر برای مطالعه است.

رئیس کتابخانه ملی چین با تایید ممیزی در چاپ کتاب در کشور چین، یادآور شد: ویژگی نظام سیاسی که به شکل متمرکز اداره می شود در مورد مطالعه و چاپ کتاب دارای آزادی است، اما با این وجود باید بر اساس چارچوب ها و مقررات سانسور انجام گیرد.

وی تداوم و تعمیق فرهنگی را مهمترین راهکار پیوندهای دو کشور ایران و چین عنوان کرد و افزود: با توجه به قدمت فرهنگ های این دو سرزمین تاریخی به ویژه فارس که به واسطه شیراز که پایتخت فرهنگی ایران است دارای درخشش جهانی است این راهکار می تواند عملی تر دنبال شود.

رئیس کتابخانه ملی چین عنوان جاده ابریشم را تاکیدی بر تعامل بیشتر کشورهای ایران چین دانست و ابراز کرد: به واسطه همکاری در جاده ابریشم گفتمان فرهنگی و گفتگوی ملتها تقویت می شود.

وی به مذاکراتی که با روسای مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران و فارس در مسیر همکاری بیشتر داشته اشاره کرد و گفت: در این گفتگوها بر تبادل نسخ خطی و حفظ و نگهداری این آثار تاکید شد.

تبادل نسخ خطی بستر جدیدی در همکاری فرهنگی

یونگ تبادل نسخ خطی و این آثار را بستر جدیدی در همکاری فرهنگی دو کشور عنوان کرد و افزود: بر اساس دوره جدید فرهنگی همکاری و تعامل کشورها یک ضرورت جهانی است. از این رو با در نظر گرفتن فرصت جاده ابریشم برای شکوفایی مردم کشورهای عضو این جاده گام های موثری برداشته می شود.

در این دیدار که هیئت چینی بازدیدی از بخش های مختلف کتابخانه ملی فارس از جمله تالار فارس شناسی، مخازن کتاب و تالارهای مطالعه داشتند، رئیس کتابخانه ملی فارس نیز قدمت ۳هزار سال کشور

چین و اشاره مشاهیری نظیر حافظ و سعدی به صورتگر چین، بت چین و صنم چین نشانه پیوندهای دو کشور دانست.

کورش کمالی با ابراز امیدواری به اینکه جاده ابریشم از شکل بازرگانی پیشین به جاده ای فرهنگی در جهان کنونی تبدیل شود، ابراز کرد: این موضوع مورد قبول دو طرف است و در دولت ایران نیز به عنوان یک راهبرد تعریف شده است.