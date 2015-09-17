به گزارش خبرنگار مهر، در مطالعه‌ای که توسط پژوهشگران آلمانی به انجام رسید، مردان سیگاری بیش از ۳.۶ بار بیشتر از مردان غیرسیگاری در معرض از دست دادن دندان‌های خود قرار دارند. این میزان برای زنان سیگاری نیز ۲.۵ برابر نسبت به زنان غیرسیگاری است. افزون بر این، پژوهش مذکور مشخص ساخته که مصرف طولانی مدت دخانیات سبب تشدید این خطر می‌شود.

از دست دادن دندان‌ها در همه جای دنیا یک مشکل بزرگ به شمار می‌رود. برای نمونه، آمارهای جهانی حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از افراد ۶۵ تا ۷۴ ساله همه دندان‌های خود را از دست می‌دهند.

از دست دادن دندان می‌تواند به دو دلیل اصلی روی دهد. دلیل اول پوسیدگی و از بین رفتن ماده سازنده دندان است. بروز انواع بیماری های لثه نیز دومین دلیل به شمار می رود.

مصرف دخانیات یکی از عوامل بروز بیماری های لثه است و شاید به همین دلیل باشد که امکان از دست دادن دندان ها در افراد سیگاری بیشتر است.

یکی دیگر از مواردی که باید در نظر گرفت این است که سیگار کشیدن سبب ناپیدا بودن علایم بیماری های لثه می شود. در نتیجه، لثه بسیاری از این افراد با وجود مشکل دار بودن، سالم به نظر می رسد. همین امر سبب می شود که وجود بیماری های لثه در سیگاری‌ها فقط در مراحل بسیار پیشرفته مشخص شود و در نتیجه، بیماری‌های مذکور به شدت به این بخش از دهان آسیب برساند.

این پژوهش نشان می‌دهد که سیگار نه تنها می‌تواند به بروز مشکلاتی نظیر انواع بیماری‌های قلب و عروقی و نیز مشکلات تنفسی بیانجامد، برای دندان‌ها نیز زیانبار است.