به گزارش خبرنگار مهر، بیماری های قبلی یکی از دلایل اصلی مرگ مردم جهان به شمار می شود. رایج ترین نوع بیماری های قلبی نیز بیماری عروق کرونر قلب است. این بیماری زمانی رخ می دهد که رگ های خونی قلب شروع به ساخت پلاک می کنند. سیگار کشیدن، دیابت، چاقی مفرط و فشار خون بالا می تواند از عوامل به وجود آورنده و تشدید کننده این بیماری باشد.

در حال حاضر تنها درمان ماهیچه های قلبی تخریب شده، عمل قلب باز است که در برخی موارد نیز به پیوند قلب منجر می شود. اما پیدا کردن شخص مناسب برای پیوند قلب کار بسیار دشواری است بنابراین به نظر می رسد که برای درمان این بیماری نیاز به استراتژی های درمانی جدید به عنوان یک ضرورت به نظر می رسد.

سلول های بنیادی برای پر کردن این خلا پتانسیل بسیار بالایی دارند. این سلول ها، سلول هایی هستند که در ابتدا عضوی از سلول های تخصصی (مانند سلول های قلب) نیستند اما رفته رفته به سلول های تخصصی بدن انسان از جمله سلول های قلبی و مغزی تبدیل می شوند.

محققان در آزمایشگاه با استفاده از آنها بافت هایی می سازند که می توان از این بافت ها برای جایگزینی عضلات و ماهیچه های تخریب شده استفاده کرد. علاوه بر این سلول های یاد شده در درمان های سلولی نیز بسیار موثر هستند.

محققان سلول های قلبی را به درون قلب تزریق می کنند و به این ترتیب قلب با استفاده از آنها فرصت سازمان دهی دوباره می یابد. هم اکنون در یکی از آزمایش های بالینی محققان سلول های بنیادی بیمار مبتلا به حمله قلبی را دوباره به قلب او تزریق می کنند. این کار به منظور کاهش بافت های اسکار و ترویج بازسازی قلب انجام می شود.