مرتضی تحصیلی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه یکی از ویژگی‌هایی که در نمایش کودک ضروری است فهم درست و صحیح از خود نمایش کودک است، عنوان کرد: در نمایش کودک و نوجوان القای اهداف نمایش باید مدنظر قرار گیرد تا کودک ارتباطی صمیمی با نمایش برقرار کند.

وی با اشاره به عناصری چون جذابیت، خلاقیت، بیان درست و زبان کودک فهم به‌عنوان مشخصات نمایش کودک، افزود: مخاطب شناسی در حوزه کودک و نوجوان حائز اهمیت است و نمایش‌هایی که در حیطه کودک و نوجوان اجرا می‌شود باید به فراخور فهم کودک و نوجوان باشد و با کودک که تفکری نوپا دارد و نو بیان است همخوان باشد.

کارگردان همدانی تئاتر کودک و نوجوان با تأکید براینکه این نوع از نمایش باید در راستای رسیدن به اهداف نمایش کودک و نوجوان، با ادبیات کودک و نحوه تفکر کودک هماهنگ باشد و با زبان کودکانه القا شود، ادامه داد: متأسفانه گاهی کارها در نمایش کودک به سمت‌وسوی هجو و تکرار مکررات می‌رود.

تحصیلی یادآور شد: درد کودک مسواک زدن و نظافت نیست بلکه تفکراتی است که باید بازندگی بهتر به کودک القا شود اما متأسفانه هنوز به آن حدی نرسیدیم که کودک فکر کند چه از جامعه می‌خواهد تا به رشد و بالندگی تفکر خود کمک کند.

وی با اشاره به اینکه نقاط ضعفی در نمایش کودک وجود دارد که دراین‌بین عدم محتوای درست در نمایش‌هایی که منجر به تربیت نسل آینده می‌شود به چشم می‌خورد، گفت: همچنین عدم ارتباط صحیح در نمایش‌ها وجود دارد که باید کارگردان، نویسنده و بازیگران به‌منظور فهم درست مسائلی که کودک روزانه و در آینده با آن برخورد می‌کند آن‌ها را مدنظر قرار دهند و بسیار ماهرانه و با ابزارهای خاص خودش به آن بپردازند.

این کارگردان تئاتر کودک و نوجوان تأثیر موسیقی، نور، طراحی و رنگ‌ها درصحنه بر کودکان را بسیار بالا دانست و اظهار داشت: نمایشی که با صحنه، موسیقی و رنگی که منطبق بر دنیای شاد و کودکانه تنظیم و برنامه‌ریزی شود نتیجه بسیار مطلوبی در رشد و خلاقیت ذهنی کودکی که آینده‌ساز جامعه است، خواهد داشت.

تحصیلی بابیان اینکه نمایش کودک در همدان تا حدودی با برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان جایگاه خود را پیداکرده و به فراخور آن در سایر شهرستان‌های استان نیز این‌گونه است، افزود: نمایش کودک نسبت به چند سال پیش رو به رشد بوده و این از اثرات جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در استان بوده است.

وی گفت: اگر در جشنواره انتخاب متن‌ها به‌صورت سلیقه‌ای نباشد و سیاست برگزارکنندگان جشنواره پیشرفت تفکر کودک و رسیدن به بالندگی ذهن باشد برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان بسیار مطلوب و مؤثر خواهد بود که البته در دو سه سال اخیر این اتفاق افتاده و نمایش‌ها مناسب بوده است.

کارگردان تئاتر کودک و نوجوان با اشاره به اینکه در این جشنواره نمایش‌های خارجی را شاهد بودیم که کودک زبان بازیگران را نمی‌فهمید اما آن‌قدر خوب ساماندهی و طراحی‌شده که کودک توانسته با آن ارتباط برقرار کند، افزود: این به دلیل شناخت کارگردان و نویسنده از مخاطب کودک بوده است.

تحصیلی با تأکید براینکه در انتخاب کارها سلیقه‌ای برخورد نشود، ادامه داد: ما بزرگ‌شده‌ایم و دیگر کودک نیستیم و باید بدانیم که کودک و نوجوان از ما چه می‌خواهد و اگر توانستیم خوراکی متناسب با خواسته و سن کودک به او بدهیم در کارها موفق می‌شویم.

وی گفت: امیدوارم روزی فرابرسد که نمایش‌های کودکانه که پایه و اساس تفکر، رشد و بالندگی کودک است تعالی یابد تا نسل آینده نسلی خلاق با اندیشه‌های پویا تربیت شود چراکه این امر خواسته تمام جوامع انسانی است.