علی‌اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ناپایداری جوی در مازندران تا صبح شنبه هفته آینده ادامه دارد بیان داشت: بارندگی شب گذشته سبب مسدود شدن یک مسیر روستایی در بخش چهار دانگه شد که هم‌اکنون نیروهای راهداری مشغول بازگشایی مسیر هستند.

وی ادامه داد: همچین بارندگی به بخش کشاورزی در بخش چهاردانگه ساری خسارت زده و برآورد خسارت با حضور کارشناسان شروع‌ شده است.

احمدی بیان داشت: خوشبختانه در دیگر مناطق مازندران تاکنون گزارشی از خسارات بارندگی نداشته‌ایم.

درعین‌حال حیدر نوروزی مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشایی تمامی مسیرهای اصلی استان خبر داد و گفت: با آنکه در جاده هراز و کندوان ریزش‌هایی داشته‌ایم اما این مسیرها برای تردد باز است.