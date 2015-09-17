به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محی الدین حائری شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام شنیع صهیونیست‌ها در حمله به مسجد الاقصی اظهار کرد: صهیونیست‌ها با اسلام و مسلمانان دشمنی دیرینه دارند و در هر فرصتی به مقدسات ما توهین می‌کنند.

وی ادامه داد: مسجدالاقصی یکی از این مقدسات ما و قبله اول مسلمانان است و دومین قبله ما هم کعبه و مسجدالحرام است و توهین به این قبله‌ها در واقع توهین به اسلام و قرآن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: کلیمی‌ها هم اگر به دین خودشان معتقد باشند از اقدامات نظامیان صهیونیست راضی نیستند زیرا مسجد الاقصی از مقدسات دین یهود و مسیح هم هست.

آیت الله حائری شیرازی عنوان کرد: صهیونیست‌ها با حمله به مسجد الاقصی در حقیقت به ادیان الهی و آسمانی توهین می‌کنند و معتقدین واقعی به دین یهود هیچ کدام راضی نیستند که به این مقدسات حمله شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مراجع عظام تقلید، علما و بزرگان باید مسلمانان را به مقابله و مبارزه با صهیونیست‌ها تشویق کنند، گفت: مردم هم باید در راهپیمایی مخالفت صریح خود را با صهیونیست‌ها نشان دهند و با قوت و قدرت اینگونه اعمال زشت را محکوم کنند.