به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات عربستان سعودی به علت آزار و تجاوز جنسی به دو خدمتکار زن نپالی تحت پوشش مصونیت دیپلماتیک مجبور به ترک خاک هند شد.



سخنگوی وزارت امور خارجه هند روز چهارشنبه در بیانیه ای بدون اشاره به زمان دقیق خروج این دیپلمات سعودی از خاک هند اعلام کرد: اطلاع یافته ایم که «ماجد حسن عاشور» دبیر اول سفارت عربستان سعودی که به تجاوز به دو خدمتکار زن نپالی متهم است، هند را ترک کرده است.

پلیس هند ۹ سپتامبر در پی شکایت دو خدمتکار زن ۳۰ و ۵۰ ساله نپالی از این دیپلمات سعودی از آغاز تحقیقات درباره تجاوز، آزار جنسی و زندانی کردن غیرقانونی این دو زن توسط وی خبر داده بود.