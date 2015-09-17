به گزارش خبرنگار مهر، حسین شعبان سروری صبح پنجشنبه در کارگروه اشتغال و کارگروه رفع موانع تسهیل این شهرستان که با حضور مدیرکل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان مازندارن برگزار شد گفت: یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت و تدبیر امید با توجه به وضعیت نابسامانی که در حوزه سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و تولید وجود داشت، ساماندهی این بخش است.

شعبان سروری افزود: با برنامه‌ریزی خوبی که در دولت یازدهم صورت گرفت، به رغم فشار شدید ناشی از تحریم و محدودیت‌های مالی، نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۵درصد و رشد منفی اقتصادی به مثبت دو درصد رسید.

وی اضافه کرد: این اتفاقات ناشی از صبر و تحمل مردم ایران و همراهی تولیدکنندگان و تلاش دولتمردان است که باید قدر دانسته شود.

فرماندار رامسر با اشاره به اتفاقات پساتحریم و ورود هیئت‌های اقتصادی دنیا به کشور، اظهار داشت: این اتفاقات روزنه‌هایی است تا به آینده اقتصادی کشور امیدوار باشیم.

سروری با تأکید بر اینکه درزمینهٔ اشتغال رامسر مورد کم‌توجهی قرارگرفته، افزود: آمار بالای فارغ‌التحصیلان بیکار در رامسر بیانگر نبود فرصت اشتغال در شهرستان است.

فرماندار رامسر همچنین در خصوص تسهیل در موانع واحدهای تولیدی نیز ضمن برشمردن ظرفیت رامسر در این زمینه گفت: بیشتر مشکلات واحدهای تولیدی عدم‌حمایت مالی از آنان توسط دولت است.

حسین متاجی رئیس اداره میراث فرهنگی رامسر نیز با اشاره به وجود ۱۲ کارگاه صنایع‌دستی در شهرستان گفت: این کارگاه‌ها دغدغه تسهیلات بانکی دارند.

وی افزود: متأسفانه بانک‌ها این واحدها را به‌عنوان واحد اشتغال نمی‌شناسند و مصوبه تسهیلات ۳۰ ‌میلیونی این کارگاه‌ها را به ۱۰ میلیون تومان کاهش می‌دهند که سبب رکود این کارگاه‌ها می‌شود.

محتاجی افزود: نبود شعبه بانک کارآفرینی در رامسر مشکل دیگری است که باید رفع شود.