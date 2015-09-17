محمد بیغم در گفتگو با مهر اظهار کرد: استان البرز یکی از اصلی ترین مراکز فعالیت چوگان در کشور بوده و نزدیک به ۲۰ درصد ظرفیت های این ورزش را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: بر این اساس و با توجه به این ظرفیت خوب درصدد هستیم طیف بیشتری از جوانان و نوجوانان را جذب این ورزش ایرانی کنیم.

بیغم ادامه داد: در این راستا با پیگیری های اداره کل ورزش و جوانان استان البرز طرحی را تدوین کرده ایم تا این ورزش را به جوانان و نوجوانان در مدارس و دانشگاه ها معرفی کنیم.

رئیس هیئت چوگان استان البرز به برگزاری سمینار ملی چوگان و سوارکاری در ۲۲ مهرماه اشاره کرد و گفت: برگزاری این سمینار می تواند کمک شایانی به معرفی ظرفیت های این ورزش در البرز کند.

رتبه دوم البرز در چوگان کشور

وی با بیان اینکه کانون چوگان کرج فعال ترین مرکز این ورزش در کشور محسوب می شود گفت: در حال حاضر ۴۰ چوگان باز حرفه ای در استان البرز فعالیت دارند و این تعداد البرز را پس از تهران در رتبه دوم کشور قرار داده است.

بیغم توسعه ورزش چوگان را عاملی برای تقویت توریسم ورزشی در این استان برشمرد و گفت: چوگان ورزش بسیار جذابی است اما تاکنون فرصت و مجال لازم را برای معرفی به مردم نداشته است با این حال برنامه هایی از سوی مدیریت ورزش البرز برای شناساندن این ورزش به اقشار مختلف مردم در حال انجام است که امیدوارم نتایج خوبی داشته باشد.

وی انتشار بروشور و توزیع در مدارس البرز را یکی دیگر از تمهیدات این هیئت برای معرفی چوگان و جذب نسل جوان به این ورزش عنوان کرد و گفت: برنامه های متنوعی برای افزایش مخاطبان این ورزش داریم که به تناوب به اجرا درخواهد آمد.

وی در پایان افزود: رویکرد خوبی به ورزش چوگان ایجاد شده است و امیدواریم این رشته ورزشی که ریشه در تاریخ و باورهای مردم این سرزمین دارد به جایگاه شایسته خود برسد.