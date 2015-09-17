به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا فریقی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، سنجش توان‌بخشی نو‌آموزان قبل از ورود به دبستان را از دیگر فعالیت‌های آموزش و پرورش استثنایی عنوان کرد و افزود: سنجش در دو مرحله غربالگری و تخصصی انجام می‌شود.

وی از سنجش ۱۰۰ درصدی دانش‌آموزان در استان زنجان خبر داد و اظهار داشت: از ۱۷ هزار و ۱۱۴ دانش‌آموز، ۸۰۰ نفر جا مانده بودند و تا یک مهرماه هم این تعداد دانش‌آموز سنجش می‌شوند.

فریقی گفت: در استان زنجان تا به امروز فاقد مرکز شبانه‌روزی برای دانش‌آموزان استثنایی بوده‌ایم.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان زنجان با اشاره به اینکه چون دانش‌آموزان استثنایی به لحاظ فکری و ذهنی مشکل دارند، به سرانه آموزشی زیادی نیاز دارند، گفت: باید سرانه آموزشی برای دانش‌آموزان استثنایی پنج برابر دانش‌آموزان عادی باشد.

فریقی تاکید کرد: مدارس استثنایی در بحث فضای آموزشی مشکل دارند و از استاندارد لازم برخودار نیستند.

وی تصریح کرد: دانش‌آموزان استثنایی با توجه به معلولیت جسمی و حرکتی که دارند باید فضایی مناسب برای آن‌ها ایجاد شود و در این راستا مدارس عادی برای دانش‌آموزان استثنایی مناسب‌سازی نشده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان زنجان افزود: باید هر دانش‌آموز استثنایی در نزدیک‌ترین مدرسه منزل خود تحصیل کند که ما در این خصوص تا رسیدن به این نقطه فاصله داریم.

فریقی اظهار کرد: مشکلات در مدارس استثنایی جدی است و مدارس استاندارد کم داریم، به‌طوری که تنها ۵۰ درصد مدارس برای دانش‌آموزان استثنایی استاندارد است.

وی سنجش توان‌بخشی نو‌آموزان قبل از ورود به دبستان را از دیگر فعالیت‌های آموزش و پرورش استثنایی عنوان کرد و گفت: سنجش در دو مرحله غربالگری و تخصصی انجام می‌شود.