به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری امروز پنجشنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله خزعلی در دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت طرح برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، گفت: برای تغییر سیستم رای‌گیری از حالت دستی به الکترونیک، باید همه شرایط فراهم باشد و این دغدغه شورای نگهبان، دغدغه به جا و برحقی است.

وی افزود: روز گذشته دستگاه فنی برگزاری الکترونیک که شامل سه قطعه است از سوی کارشناسان ما به معاونت انتخابات شورای محترم نگهبان ارائه شد تا مورد بررسی قرار گیرد. یک قطعه از این دستگاه شامل صندوق الکترونیک است و قطعه دیگر آن مربوط به دستگاه نظارت است که در اختیار نماینده شورای نگهبان در حوزه اخذ رای قرار می‌گیرد و بخشی از آن هم مربوط به دستگاه اجرایی است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: امیدواریم که طبق جدول زمانبندی تهیه شده، تمام مقدمات برای برگزاری یک انتخابات پرشور و البته الکترونیک که سرعت و دقت شمارش آرا در آن نسبت به روش دستی متفاوت است و اعتماد بیشتری برای همه ایجاد می‌کند، فراهم شود.

امیری درباره بودجه لازم برای اجرای طرح انتخابات الکترونیک اظهار داشت: اگر قرار بود برای کل کشور انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کنیم، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم که با توجه به محدودیت منابع در کشور، امکان این فراهم نیست؛ لذا مصوبه دولت در این زمینه، مربوط به کلانشهرها و تعدادی از شهرستانهاست که ملاحظه خاصی دارند که برای آنها بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در ۹ کلانشهر و شهرستان اجرا می‌شود و شامل هر دو انتخابات یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خواهد بود.