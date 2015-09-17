محمد عموئیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات دور برگشت لیگ دسته اول تنیس روی میز نونهالان و نوجوانان باشگاه‌های کشور با نظر مثبت فدراسیون تنیس روی میز در قم برگزار می‌شود.

وی افزود: میزبانی این مسابقات در حالی بر عهده استان قم گذاشته شده که دور رفت این رقابت‌ها در ارومیه برگزار شد و تیم هیئت تنیس روی میز قم در رده سوم جدول ۶ تیمی قرار گرفت.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: بدین ترتیب این مسابقات از ۲۹ شهریورماه در خانه تنیس روی میز استان قم واقع در مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر برگزار می‌شود و ۳ روز ادامه خواهد داشت.

عموئیان بیان داشت: خانه تنیس روی میز قم پیش از این میزبان اردوی آماده سازی تیم ملی پینگ پنگ نونهالان بود و پس از میزبانی مطلوب و مورد نظر فدراسیون از این اردو، شرایط برای اعطای میزبانی‌های بیشتر به استان قم مهیا شد.

وی عنوان کرد: در دور رفت این مسابقات در ارومیه تیم تنیس روی میز قم در نخستین گام برابر گلستان به پیروزی رسید اما در دومین دیدار مغلوب تیم کرمانشاه شد و در سومین دیدار نیز تیم سقز به نمایندگی از کردستان را شکست داد.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: چهارمین مسابقه نماینده قم در باربر تیم ارومیه با پیروزی قم همراه بود اما قمی‌ها در بازی پایانی خود در دور رفت برابر کاشان بازنده شدند.

عموئیان افزود: محمد مهدی اسدی، مهدی معدن کم، سید محمد امین منتظری و مهدی گنجی نفراتی هستند که تیم استان قم را در رده سنی نوجوانان همراهی می‌کنند و سید محمد معین منتظری به همراه پویا بیاتی در ترکیب تیم نونهالان استان قم حضور دارند که ابوالفضل اسدی وظیفه مربی‌گری هر دو تیم استان قم در این مسابقات را به همراه دارد.