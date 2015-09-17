به گزارش خبرنگار مهر، علاء میرمحمد صادقی در سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی کشور با بیان اینکه امروزه توجهات به حوزه معدن بسیار بیشتر از گذشته است، گفت: متاسفانه فرصت هایی در بخش معدن در گذشته وجود داشت که کشور به خوبی از آنها بهره نگرفته است، به خصوص دورانی که مذاکرات بسیاری با دولت برای توجه به صادرات صنایع و محصولات معدنی صورت می گرفت؛ ولی توجهی نمی شد.

رئیس هیات امنای خانه معدن ایران با اشاره به اینکه در گذشته دولت هیچ حمایتی از بخش معدن نمی کرد ادامه داد: در دورانی با بانک مرکزی جلساتی برای حمایت از بخش معدن کشور برگزار می شد که در آن زمان، ۲۰ میلیارد دلار واردات داشتیم و در مقابل صادرات بسیار محدود بود و صادرات محصولات معدنی می توانست ارزآور باشد، اما توجهی صورت نگرفت.

میر محمد صادقی با بیان اینکه در گذشته تنها بخشی از سنگ ایران به ایتالیا صادر می شد گفت: در جلسه ای که آن زمان با مسئولان داشتیم همواره تأکید می کردند که صادرات معدنی باید مورد توجه قرار گیرد؛ اما در عمل حمایتی صورت نمی گرفت. .

رئیس هیات امنای خانه معدن ایران گفت: اگر بخش معدن فعال شود علاوه بر ارز آوری از صادرات در بخش ایجاد اشتغال نقش چشم گیری خواهد داشت.

وی بیان کرد: در حوزه صنعت برای ایجاد شغل ابتدا باید به دنبال شرایط و به طور مثال پیداکردن آب و هوای مناسب باشیم. این در حالی است که در معدن تمام موارد در اختیار است تنها باید به اکتشاف و استخراج آن بپردازیم. به همین دلیل ایجاد اشتغال آسان است.

میرمحمد صادقی با انتقاد از ادغام وزارت بازگانی با صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: زمانی به بهانه کوچک سازی دولت این کار صورت گرفت. اما اکنون نه تنها تعداد نیرو در این وزارتخانه افزایش یافته بلکه هیچ کوچک سازی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه بهترین راه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیت معادن است گفت: برخی از صاحب نظران در حوزه صنعت معتقدند که هنوز حدود ۹۰ درصد معادن کشور کشف نشده است. استخراج و اکتشاف معدن هزینه بر و نیازمند حمایت دولت است.

رئیس هیات امنای خانه معدن ایران گفت: زمانی بانک ها پروانه بهره برداری معادن را از معدنکاران به عنوان وثیقه نمی پذیرفتند، اما خوشبختانه مجلس در مصوبه ای تعیین تکلیف کرد که بانک ها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات بپذیرند.

وی با تاکید بر اینکه نرخ وام معدن کاران باید با سود کمتری پرداخت شود گفت:دولت بایداقداماتی را انجام دهد تا تسهیلات برای ماشین آلات در بخش معدن افزایش یابد تا بتوانیم از این ذخایر و از این ظرفیت بهره کامل را ببریم.

همچنین حسین میرمحمد صادقی، رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی کشور اظهار داشت: کسانی که در فلات ایران ساکن بودند جزو اولین کسانی بودند که به کشف معدن و استفاده از مواد معدنی پرداختند، از جمله فولاد، و استفاده از مواد معدنی در فلات ایران به ۶ هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد.

وی با بیان اینکه اکنون ایران در بحث دارا بودن ظرفیت در بخش معدن وضعیت قابل توجهی دارد، گفت: در حال حاضر ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان، ۷ درصد منابع معدنی کشف شده جهان را در اختیار دارد. این در حالی است که مجموع ذخایر کشف شده به ۳۸ میلیارد تن و تعداد مواد معدنی مختلف مورد استفاده به ۶۸ تا ۷۰ ماده می رسد.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: علی رغم این ظرفیت های بزرگ در بخش معدن، همواره صنایع معدنی بخش کوچکی از اقتصاد ایران را تشکیل داده اند و اکنون بخش معدن و تولیدات آن، یک درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: متاسفانه در کنار سودهای اقتصادی بخش معدن در سراسر جهان به بحث مسئولیت های اجتماعی توجه نمی شود؛ در کشورهای مختلف در نقاطی که عمدتا محروم هستند و معدن وجود دارد، مردم آن منطقه از نظر فقر، بیماری و فحشا در وضعیت نابسامانی قرار دارند.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: ما باید در کنار سودهای اقتصادی بخش معدن به جنبه های اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی توجه کنیم. این در حالی است که در ایران نقش معدن در توسعه اقتصادی آنطور که باید تبیین نشده است؛ در حالی که معدن تأمین کننده اولیه خوراک صنعت است و به عبارتی برای صنعت می تواند نقش بنیانی و مادر را بازی کند.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی ما توجه به نقش معدن در اقتصاد از اهمیت دوچندانی برخوردار است، گفت: موضوع نفت موضوعی سیاسی است و در چندسال اخیر بسیار تحت تأثیر مسائل سیاسی در سطح جهان بوده و از آنجایی که اقتصاد ما به نفت وابستگی داشته، تحت تأثیر نوسانات نفتی جهان قرار گرفته ایم. بنابراین برای رهایی از وابستگی به نفت چاره ای نداریم جز اینکه به صنایع معدنی قابل توجهی که در ایران وجود دارد توجه کنیم.

وی ادامه داد: ایران از نظر دارا بودن ظرفیت های بخش معدن، بین ۲۰۰ کشور جهان رتبه پانزدهم را دارد و می بایست به این ثروت بزرگ توجه کند. این در شرایطی است که بخش معدن کمترین تاثیر را نسبت به سایر بخش های اقتصاد از آسیب های جهانی اقتصاد داشته است و در اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، بخش معدن نقش خاصی دارد و برای دستیابی به اهداف کلان اقتصاد مقاومتی، توجه به معدن در کنار توجه به دیگر بخش های اقتصادی مهم خواهد بود.

وی افزود: بخش معدن منتظر توجه خاص از سوی دولت، مجلس و فعالان اقتصادی است و امیدواریم یافته های این گردهمایی مورد استفاده نهادهای تصمیم گیر کشور قرار گیرد.