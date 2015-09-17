به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد جنتی امروز پنجشنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله خزعلی در تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال مهر درباره مهمترین ویژگی مرحوم آیت‌الله خزعلی اظهار داشت: مهمترین خصوصیت آن مرحوم این بود که عالم باعمل و مرد خدا بود.

وی افزود: حدود ۶۰ سال با ایشان رفیق بودم، اما یک گناه هم از او ندیدم؛ چه ویژگی از این برتر و بالاتر.

دبیر شورای نگهبان ادامه داد: آیت‌الله خزعلی مجاهد فی سبیل‌الله بود؛ در زمان رژیم سابق منبر می‌رفت و علیه آن رژیم صحبت می‌کرد و از هیچکسی هم نمی‌ترسید و مردم هم به او علاقه‌مند بودند. در رفسنجان و خوزستان و هر جایی که می‌رفت، مردم با عشق و علاقه پای منبر او حاضر می‌شدند.

آیت‌الله جنتی با بیان اینکه مرحوم خزعلی حافظ نهج‌البلاغه بود، گفت: عشق و علاقه او به امام علی (ع) مافوق عشق و علاقه امثال ما بود؛ برای مظلومیت امیرالمومنین (ع) خیلی گریه می‌کرد و همیشه نام امام علی (ع) بر زبانش بود.

وی با اشاره به مهمترین ویژگی و منش سیاسی آیت‌الله خزعلی اظهار داشت: در عرصه سیاسی همیشه طرفدار امام (ره) و خط امام (ره) و خط رهبری بود و با جریان‌های مخالف و منافقین، سخت مبارزه می‌کرد و اجمالا می‌توان گفت که مرد جهاد و مجاهد فی سبیل‌الله بود.