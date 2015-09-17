به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ «حسن محمدنژاد» رئیس پلیس فتا استان مازندران در تشریح جزئیات این شیوه از گروکشی و باج گیری، گفت: باج گیری از طریق وب کم به این شیوه است که با فریب و شیوه های اغواگرایانه از فرد خواسته می شود که رفتار خارج از عرف و رفتاری که مربوط به حریم خصوصی شخص می شود را در مقابل وب کم انجام دهد و بعد از آن به او گفته می شود که این تصاویر ضبط شده است و شخص را تهدید می کنند، در صورتی که درخواست آن ها برای پرداخت پول را عملی نکنند، تصاویر او پخش خواهد شد.

وی افزود : در اغلب اوقات مبلغ درخواستی از سوی این افراد رقم چشمگیر و قابل توجهی است .

رئیس پلیس فتای مازندران خاطر نشان کرد : در این قبیل کلاهبرداری ها هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر شما پول را به آن ها پرداخت نمایید، بعد از مدتی مجددا درخواست خود را تکرار نکنند و یا اینکه بعد از دریافت پول، باز هم تصاویر را در اینترنت منتشر کنند.

سرهنگ محمد نژاد گفت : این قبیل اتفاقات، عواقب بسیار تلخ و متفاوتی می تواند داشته باشد. در بعضی موارد منجر به خجالت، تحقیر و گوشه گیری فرد و در موارد شدیدتر منجر به آسیب زدن به خود و حتی خودکشی قربانیان می شود.

وی با اشاره به اینکه مردان و زنان در هر سنی و در هر مکانی می توانند، هدف باجگیری از طریق وب کم قرار گیرند و به قربانبان این نوع باج گیری تبدیل شوند،به کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی هشدار داد:فریب مجرمین را نخورید و اعمال غیر متعارف و رفتارهای مربوط به حریم خصوصی را در برابر وب کم انجام ندهید، زیرا نمی دانید چه کسی این تصاویر را می بیند.

وی تاکید کرد : همیشه به یاد داشته باشید هر آن چیزی که به صورت آنلاین ارسال می کنید، این قابلیت را دارد که ضبط شود و به صورت آنلاین در اختیار عموم قرار گیرد.

محمد نژاد به کاربران اینترنت توصیه کرد: در شبکه های اجتماعی تنظیمات مربوط به حریم خصوصی حساب کاربری خود را به گونه ای تنظیم کنید که تنها دوستانتان و افرادی که با شما در ارتباط هستند، بتوانند صفحه کاربری شما را مشاهده کنند.وکاربران مزاحم و جعلی که می خواهند با شما ارتباط داشته باشند را به سرعت مسدود کنید.