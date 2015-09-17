خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ: مرور اخبار مهم حوزه کتاب را در هفته‌ای که گذشت با نگاهی به پانزدهمین دوره جشنواره ملی صنعت چاپ آغاز می‌کنیم. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های صنعت چاپ از جمله ارتباط گسترده این صنعت با اغلب رشته‌های فرهنگی، تولیدی و خدماتی، رابطه آن با فناوری‌های روز دنیا و ارتباط تنگاتنگش با هنر، به شرایط کشور پس از توافق هسته‌ای اخیر هم پرداخت و گفت: در این برهه خاص از تاریخ ایران که همگان امید دارند کشور به سوی توسعه گام بردارد، صنعت چاپ هم باید نقش خود را به درستی ایفا کند.

وی وجود اطلاعات در مورد وضعیت صنعت چاپ در کشور و همچنین نیازهای آن و فناوری‌هایی که می‌تواند به بهبود وضعیت این صنعت کمک کند، و همچنین تقویت آموزش و پژوهش در حوزه صنعت چاپ و همکاری آن با دانشگاه‌ها را ضروری خواند و یادآور شد: در این زمینه پیشنهاد راه‌اندازی پارک علم و فناوری صنعت چاپ می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. سند ملی صنعت چاپ هم با همکاری صنوف چاپ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شود.

این عضو کابینه همچنین بر ایجاد تشکل‌های مقتدر و کارآمد در حوزه صنعت چاپ، تاکید کرد و گفت: بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات با هدف توسعه و پیشرفت صنعت چاپ، ضرورتی است که تنها با همدلی و همکاری دست‌اندرکاران و متخصصان این حوزه و با حمایت وزارتخانه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل تحقق است. دولت با ایجاد فضایی امن و مناسب در داخل کشور و برقراری تعامل با کشورهای همسایه، در تلاش است از صنوفی که توان صادرات خدمات خود را به این کشورها دارد، حمایت کند.

جنتی وضعیت صنعت چاپ را از این جهت مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به وضعیت منطقه و توان کشور، حوزه صنعت چاپ می‌تواند از این فرصت بهره‌برداری کند و در این زمینه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی‌های فرهنگی ایران در کشورهای مختلف آماده هر گونه همکاری با شما است.

وی با بیان اینکه صنعت چاپ باید خود را برای شرایط پساتحریم آماده کند، گفت: هدایت هوشمندانه سرمایه‌گذاری‌ها به سمت رشته‌های علمی که صنعت چاپ هم از آنها بهره‌مند است، ضروری است. همچنین نقش کارشناسان و نخبگان صنعت چاپ در ایفای نقش در این زمینه بسیار مهم است. جذب و بکارگیری نخبگان در صنعت چاپ می‌تواند به رشد آن کمک کند و کشور را در تولید تجهیزات مدرن یاری نماید.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دولت یازدهم برنامه‌ گسترده‌ای برای توسعه کشور دارد که در صورت گشایش و رفع تحریم‌ها، می‌تواند به آن شتاب ببخشد و از همین جهت از هر گونه پیشنهاد سازنده از سوی بخش خصوصی در صنعت چاپ استقبال می‌کند.

در این مراسم همچنین بیانیه هیئت کمیته انتخاب پیشکسوتان و کارآفرینان پانزدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ قرائت شد که در آن با اشاره به انتخاب ۱۹۷ پیشکسوت، کارآفرین و صادر کننده از ۲۷ استان کشور، آمده بود این کمیته ۵ پیشکسوت را از استانهای مختلف و ۳ نفر را از تهران به همراه ۵ برگزیده کاآفرینی، نوآورینی و صادرات محصولات چاپی و جمعاً ۱۳ نفر را به عنوان منتخبین خود معرفی کرد و در ادامه پس از قرائت بیانیه هیئت داوران پانزدهمین دوره مسابقات آثار چاپی این جشنواره، برگزیدگان این بخش معرفی شدند و سیمرغ، لوح تقدیر و جوایز خود را دریافت کردند.

پانزدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ همچنین از زنده یاد حسین علی متین رضا پیشکسوت صنعت چاپ که به پدر صحافی نوین ایران مشهور است و همچنین علی طارمی راد که بیش از ۳ دهه در کسوت مدیرعامل شرکت چاپ افست فعالیت کرده است، پس از پخش کلیپ هایی درباره این دو پیشکسوت عرصه صنعت چاپ، طی مراسمی ویژه تقدیر کرد.

معرفی دو دبیر جدید برای دو جشنواره در حوزه کتاب

اما بشنوید از معرفی دبیر علمی هشتمین دوره جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان. حمیدرضا شاه آبادی طی حکمی از سوی رئیس هیأت مدیره انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان به این عنوان منصوب شد.

در حکم رئیس این انجمن برای شاه‌آبادی آمده است: با توجه به سوابق حضرتعالی در مسئولیت‌های فرهنگی و انتشاراتی خصوصاً حوزه کتاب کودک و نوجوان بدینوسیله به موجب این حکم به عنوان دبیر علمی هشتمین جشنواره کتاب برتر منصوب می‌شوید امید است با کمک هیأت داوران شاهد انتخاب شایسته کتابهای برتر در این دوره باشیم.

در معرفی شاه آبادی مولف بیش از ۲۰ عنوان کتاب برای نوجوانان و بزرگسالان، کسب بیش از ۲۰ جایزه در جشنواره های کتاب برتر، جشنواره شهید غنی‌پور، جشنواره قصه‌های قرآنی و جشنواره سلام بچه ها، دریافت لوح تقدیر از شورای کتاب کودک، فعالیت در حوزه تئاتر و سینما، داوری در جشنواره های مختلف عنوان شده است. شاه آبادی در داوری ششمین و هفتمین دوره جشنواره کتاب برتر، با این جشنواره همکاری داشته است.

همچنین در خبری دیگر، با حکم دبیر هفته کتاب، حمیدرضا مدقق به عنوان دبیر جشنواره کتاب و رسانه برتر منصوب شد. مجید غلامی جلیسه؛ دبیر بیست و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، حمیدرضا مدقق را به سمت دبیر چهاردهمین دوره جشنواره «کتاب و رسانه برتر» منصوب کرد.

جلیسه در حکم خود برای مدقق بر قدمت کتاب به عنوان رسانه تاکید کرده و در ادامه، تعامل میان کتاب و رسانه را امری ضروری و مهم دانسته است. بهره گیری از مشارکت و همراهی فعالان رسانه و کتاب در جهت برگزاری جشنواره ای در خور شان این دو حوزه از موضوعات مورد تاکید در این حکم است.

مدقق متولد ۱۳۴۹ مشهد و دارای مدرک دکترای علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی تدریس در دانشگاه، خبرنگاری و سردبیری علمی فرهنگی هنری شبکه خبر و داوری جشنواره های مختلف فرهنگی هنری را در کارنامه کاری خود دارد.

مسئولیت نمایشگاه کتاب تهران همچنان با تشکل‌های نشر

اما بشنوید از تازه‌ترین مصوبات شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب تهران. استمرار واگذاری مدیریت و اجرای نمایشگاه کتاب به تشکل‌های نشر، کوچک‌سازی ساختار آن، کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و اصلاح سیاست‌های حمایتی در نظام یارانه‌ها، ازمصوبات جدید شورای سیاستگذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود.

علی اکبر اشعری سخنگوی شورای سیاست‌گذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با اشاره به برگزاری سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه در تاریخ ۲۵ شهریور ماه گفت: در این جلسه اعضاء شورای سیاست‌گذاری کارکردهای اقتصادی نمایشگاه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وی افزود: در این جلسه راهبردهای اقتصادی نمایشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب شد. از جمله مصوبه‌های راهبردی نمایشگاه در این جلسه، استمرار واگذاری مدیریت و اجرای نمایشگاه کتاب به تشکل‌های نشر، کوچک سازی ساختار نمایشگاه، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها و اصلاح سیاست‌های حمایتی در نظام یارانه‌ها بود.

اشعری از تصویب تعرفه غرفه بخش بین‌الملل نمایشگاه سال آینده خبر داد و گفت: از دیگر موضوعات این جلسه تعیین تعرفه غرفه‌های بخش بین‌الملل نمایشگاه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تعرفه چهار دسته از ناشران خارجی به تصویب نهایی رسید.

در سومین جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران علی‌اکبر اشعری، محمد حمزه‌زاده، سیدمحمد بهشتی، رضا امیرخانی، محمدرضا توکل‌صدیقی، امیرمسعود شهرام‌نیا، محمد سلگی، مهدی اسماعیلی‌راد و سیدعلی‌اصغر سیدآبادی حضور داشتند.

احیای راه ابریشم البته در فضای مجازی!

اما در روزهای پایانی هفته جاری، روسای کتابخانه‌های ملی ایران و چین پس از دیدار و گفتگو که در دفتر رئیس کتابخانه ملی ایران برگزار شد، بر همکاری‌های دوجانبه و مبادله نیرو وبرخی اقدامات فرهنگی فی مابین دو مرکز تاکید کردند.

سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پس از دیدار و گفتگو با همتای چینی خود گفت: آنچه ما تقریبا بر سر آن به توافق رسیدیم، همکاری مشترک در زمینه برگزاری نمایشگاههای مشترک، تبادل منابع فارسی و چینی در کتابخانه های ملی دو کشور و بررسی امکان ایجاد سامانه راه ابریشم برای استفاده پژوهشگران ایرانی و چینی بود.

همچنین قرارشد در خصوص برگزاری هفته فرهنگی ایران در چین و هفته فرهنگی چین در ایران با محوریت کتابخانه های ملی دو کشور بحث و تبادل نظر بیشتر با هدف همکاری جدی صورت گیرد.

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: آنچه برای ما مهم است توسعه روابط فرهنگی و گسترش آموزش های تخصصی در حوزه های کتابخانه ای بین طرفین است. خوشبختانه ایران و چین سابقه طولانی و مثبتی از روابط فرهنگی و اقتصادی دارند که این روابط باید گسترش یابد.

به گفته صالحی امیری، ظرفیت بزرگ فرهنگی چین می تواند دستاوردهای خوبی برای پژوهشگران ایرانی فراهم سازد و از این طریق شناخت جامعه چینی از فرهنگ و تمدن ایرانی ارتقاء یابد و به توسعه و گسترش مبادلات فرهنگی منجر شود.

رئیس کتابخانه ملی ایران تصریح کرد: بر اساس آموزه های دینی ما، رسول عظیم الشأن فرمودند: علم را بیاموزید ولو در چین باشد. از این نظر ما تبادل فرهنگی با چین را برای خود با اهمیت تلقی می کنیم.

مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: ظرفیت اقتصادی بین ایران و چین بسیار گسترده است اما متاسفانه ظرفیت‌های فرهنگی همچنان که باید و شاید، دیده نشده است و به نظر من سفر رئیس کتابخانه ملی چین و هیأت همراهش به ایران می تواند مقدمه ای برای توسعه ارتباطات فرهنگی باشد.

وی توسعه روابط با کتابخانه های ملی کشورهای بزرگ جهان را جزو ۸ برنامه محوری توسعه فعالیت‌های سازمان متبوعش در دوره جدید عنوان و سپس به برخی موفقیت‌های این سازمان و همچنین کمیته ملی حافظ جهانی اشاره کرد.

همچنین‌ هان یونگ جین رئیس کتابخانه ملی جمهوری خلق چین در این نشست خبری مشترک با اشاره به روابط فرهنگی دیرینه ای که بین دو کشور ایران و چین از دیرباز وجود داشته است هدف از سفر خود و هیات همراهش را توسعه ارتباطات فرهنگی دوستانه بین دو کشور و بخصوص بین کتابخانه‌های ملی ایران و چین توصیف کرد.

وی با اشاره به اشتراکات دو کشور در زمینه های فرهنگی که از دوران پرشکوه فعالیت جاده ابریشم باقی مانده است، گفت: ما می توانیم رفت و آمدهای فرهنگی مان را بیشتر کنیم و در حوزه هایی مانند تبادل نیروی انسانی و همچنین ارتقاء سطح دانش و تکنولوژی، فعالیت های موثری انجام دهیم.

رئیس کتابخانه ملی همچنین بر همکاری های دوجانبه با طرف ایرانی در زمینه کتابخانی الکترونیک تاکید کرد و گفت: ما می توانیم با تبادل کارشناسان زبده در زمینه های تکنوژیک و نگهداری از اسناد و نسخ خطی، همکاری های دوجانبه را توسعه دهیم.

در این نشست همچنین فریبرز خسروی معاون پژوهش، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با ارائه پیشنهادی برای ایجاد سامانه راه ابریشم با همکاری کتابخانه‌های ملی ایران و چین، آمادگی کتابخانه ملی ایران را برای انجام اقدامات فنی و محتوایی در این رابطه و در صورت تشکیل کارگروهی برای اجرایی شدن این پیشنهاد اعلام کرد.

همچنین امین عارف نیا مدیر کل حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین الملل کتابخانه ملی ایران پیشنهاد برگزاری هفته فرهنگی ایران در کتابخانه ملی چین و هفته فرهنگی چین در کتابخانه ملی ایران را با هدف نمایش منتخبی از آثار، اسناد و نسخ خطی این دو مرکز در طی سال جاری ارائه کرد.

کدام کتاب‌ها بیشتر در سبد خرید تهرانی‌هاست؟

اما این هفته نتایج یک پژوهش تازه درباره کتاب‌های پرفروش در تهران طی شش ماهه نخست منتشر شد که حاکی از کم رونقی فروش داستان و شعر و پر طرفداربودن کتاب‌های تئوری در زمینه اقتصاد و علوم اجتماعی و نیز خاطرات است.

موضوع سلیقه مردم کم‌ مطالعه ایرانی برای انتخاب یک کتاب، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در میان فعالان حوزه کتاب و ادبیات است. از سویی ناشران بر این باورند که دولت زیرساخت‌های مناسب حمایتی برای معرفی و در دسترس قرار گرفتن بخش وسیعی از تولیدات مکتوب در کشور را مهیا نساخته و از سویی دولت نیز معتقد است که این فرآیند به اندازه لازم مورد حمایت دولت قرار گرفته و از این پس باید از سوی نهادهای خصوصی و بدنه نشر، فکری به حال آن شود.

در این میان اما نتایج یک بررسی حاکی از آن است که در شش ماهه نخست امسال مردم پایتخت، در میان تمامی کج‌دار و مریزهای بخش دولتی و خصوصی، نه تنها رغبت خود را به مطالعه از دست نداده‌اند بلکه در حوزه‌هایی غیر از ادبیات و شعر، کشش قابل توجهی به سمت خرید کتاب پیدا کرده‌اند.

نتایج این پژوهش که داده‌های آن از هفت کتابفروشی بزرگ و معتبر تهران و یک کتابفروشی آنلاین به دست آمده است نشان می‌دهد که موضوعات اجتماعی و اقتصادی با کلید واژه قانون و قانون گذاری و آزادی و نیز کتاب‌هایی در زمینه دین در زمره موضوعاتی هستند که آثار زیادی در ارتباط با آنها در شش ماهه نخست امسال خریداری شده است.

در ادامه، فهرست پرفروش‌ترین آثار این کتابفروشی‌ها در شش ماه نخست امسال را که بر اساس اعلام رسمی این مراکز به دست آمده است، مرور می‌کنیم.

ترنجستان بهشت؛ آن بیست و سه نفر/ احمد یوسف زاده/ سوره مهر، خانواده از نگاه مقام معظم رهبری/صهبا، انسان ۲۵۰ ساله/صهبا، من زنده‌ام/ معصومه آباد/ بروج، ته خیار/ هوشنگ مرادی کرمانی/ معین، ریحانه بهشتی/ سیما میخبر/ نور الزهرا، یک عاشقانه آرام/ نادر ابراهیمی/روزبهان، مفاتیح الحیات/ آیت‌الله جوادی آملی/ اسرا و کمی دیرتر/ سید مهدی شجاعی/ نیستان

ترنجستان سروش؛ خانواده از نگاه مقام معظم رهبری/ صهبا، انسان ۲۵۰ ساله/ صهبا، چوپان معاصر/رضا احسان پور/ سروش، یک عاشقانه آرام / نادرابراهیمی/ روزبهان، رهنمودهای مقام معطم رهبری برای مدیران / سروش، آن بیست و سه نفر/ احمد یوسف زاده/ سوره مهر، گیرنده دخترم/ سمیه سادات موسوی/سروش، جام جهانی در جوادیه/داوود امیریان/قدیانی، قرآن با ترجمه بر اساس تفسیر المیزان/دفتر نشر معارف و صحیفه فاطمیه/ حمید احمدی جلفایی/زائر

انتشارات امیرکبیر؛ کمدی الهی/ دانته/ ترجمه شجاع‌الدین شفا/ امیرکبیر، صدسال تنهایی/ مارکز/ ترجمه بهمن فرزانه / امیرکبیر، شازده کوچولو/اگزوپری/ ترجمه احمد شاملو/ نگاه، من و کودک من/ جوا فیض/ امیرکبیر، قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب/مهدی آذریزدی/ امیرکبیر

انتشارات ثالث؛ هر رازی که فاش می‌کنی یک ماهی می‌میرد/ صابر ابر/ثالث، شعر نو از آغاز تا امروز/ محمد حقوقی/ثالث، یادداشت‌های زیرزمینی/ داستایوسکی/ ترجمه شهرور رشید/ فرهنگ آرش، جامعه‌شناسی استارک/ترجمه نسرین طباطبایی/ ثالث، مادلن در زیباترین صبح جهان/ ژاسکال کینیار/ ترجمه شراره شاکری/ فرهنگ آرش

انتشارات مولی؛ قانون، قانون گذاری و آزادی/فردریش فون هایک/ ترجمه مهشید معیری و موسی غنی‌نژاد/ دنیای اقتصاد، سهرورودی و افکار او/کریم مجتهدی/پژوهشگاه علوم انسانی، دانشنامه فلسفه استنفورد(آکاهی) / رابرت ون گولیک/ترجمه یاسر پور اسماعیل/ققنوس، دانشنامه فلسفه استنفورد(هرمنوتیک) / پیورن رمبرگ و کریستین گدال/ترجمه مهدی محمدی/ققنوس، واپسین انسان/موریس بلانشو/ ترجمه شهرام رستمی/ مولی

انتشارات چشمه؛ بیشعوری/ خاویر کرمنت/ترجمه محمود فرجامی/ تیسا، مثل خون در رگ‌های من/ احمد شاملو/چشمه، هنرشفاف اندیشیدن/رالف دوبلی/ عادلی فردوسی پور/چشمه، دختری با گوشواره مروارید/ تریسی شوالیه/ طاهره صدیقیان/چشمه، جزء از کل/ استیو تولز/پیمان خاکسار/چشمه

شهرکتاب بهشتی؛ بیشعوری/ خاویر کرمنت/محمود فرجامی / تیسا، اتفاق/ گلی ترقی/ نیلوفر،پیرمرد صد ساله‌ای که از پنجره پرید و فرار کرد/یوناس یوناسن/فرزانه طاهری/ نیلوفر، سرمایه در قرن ۲۱/توماس پیکتی/ اصلان قودجانی/ نقد فرهنگ و دانشنامه فلسفه استنفورد/ تمامی جلدها/ ققنوس

فروشگاه کتاب ابن سینا؛ بیشعوری/ خاویر کرمنت/محمود فرجامی / تیسا، مثل خون در رگ‌های من/ احمد شاملو/چشمه، جستارهایی در باب عشق/آلن دوباتن/ ترجمه گلی امامی/ نیلوفر، اتفاق/ کلی ترقی/ نیلوفر و روزنامه سفر میمنتاثر ایالات متفرقه امریغ/ احمد شاملو/مازیار

فروشگاه اینترنتی انتشارات آگاه؛ چین گونه سرمایه داری شد/ رونالد کور و نینگ واننگ/ ترجمه پیمان اسدی/ دنیای اقتصاد، بر پارسیان چه گذشت/عبدالله طالبی/ رسا، روش‌های مقداری در بازرگانی/ محمد بابازاده/نور علم همدان، بازآفرینی استراتژی/ استیفن کامینز/ ترجمه سهراب خلیلی/یادواره کتاب و مطالعات ساختاری مبتنی بر رویکرد/ شهریار محسنین/ مهربان

فروشگاه کتاب دنیای اقتصاد؛ چرا کشورهای شکست می‌خورند/دارون عجم اوغلو/ترجمه پویا جبل عاملی/دنیای اقتصاد، جنگ‌های ارزی/جیمز ریکارد/ ترجمه حسین راهداری/ دنیای اقتصاد، قانون، قانون گذاری و آزادی/فردریش فون هایک/ ترجمه مهشید معیری و موسی غنی‌نژاد/ دنیای اقتصاد، روش علم/ محمد طبیبیان/ دنیای اقتصاد و چین گونه سرمایه داری شد/ رونالد کور و نینگ واننگ/ ترجمه پیمان اسدی/ دنیای اقتصاد

استقبال قابل توجه از «بیشعوری» در کتابفروشی‌ها

بر اساس این تحقیق در حوزه ادبیات، کماکان سلیقه مردم تهران بیش از هر چیز متوجه نویسندگان و شاعران کلاسیک معاصر همچون احمد شاملو و محمد حقوقی است و در حوزه داستان ایرانی هیج اثری نتوانسته نظر مخاطبان را به خود جلب کند.

جالب‌تر اینکه در بحث داستان‌های ترجمه شده نیز تنها رمان پرسر و صدای یوناس یوناسن با نام «پیرمرد صد ساله‌ای که از پنجره پرید و فرار کرد» و نیز اثر کلاسیک «شازده کوچولو» پرفروش بوده است و مورد پسند تهرانی ها واقع شده است.

در کنار این مساله استقبال از خاطرات داستانی مانند کتاب «آن بیست و سه نفر» نیز در شش ماهه نخست امسال مورد توجه بوده است.

اما جالب‌ترین و به طور نسبی بیشترین خرید مربوط به کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت است که با ترجمه محمود فرجامی تقریبا در تمامی کتاب‌فروشی‌های تهران هست و از قضا پرفروش هم شده‌است. این اتفاق تاجایی جلو رفته که ناشر این کتاب این روزها آن را در کیوسک‌های مطبوعاتی نیز توزیع کرده است.

نکته جالب توجه دیگر در این پژوهش آمار خرید کتاب‌هایی با موضوعات غیرداستانی است که رونق خوبی داشته است.

بر اساس این پژوهش تهرانی‌ها در شش ماه نخست امسال کتاب‌هایی مانند «کشورها چرا شکست می‌خورند» و «چین چگونه سرمایه دار شد» و نیز کتاب «سرمایه در قرن ۲۱» توماس پیکیتی و دانشنامه استفورد را در کنار کتاب‌هایی مانند «خانواده» و «انسان ۲۵۰ ساله» بیش از سایر آثاری از این دست برای مطالعه انتخاب کرده‌اند.