به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، دو انفجار انتحاری امروز بغداد، پایتخت عراق را لرزاند.

این انفجارها که در نوع خود از شدید ترین حملات ترورریستی در بغداد مسحوب می شوند منجر به کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن ۶۹ نفر دیگر شد.

در انفجار اول که در میدان الوثبه در مرکز بغداد رخ داد پنج نفر کشته شده و ۲۹ نفر دیگر از جمله چهار پلیس راهنمایی رانندگی زخمی شدند.

انفجار در منطقه دیگری در مرکز بغداد نیز هشت کشته و ۴۰ زخمی برجا گذاشت.

بغداد طی سال های اخیر به طور روزانه شاهد انفجار های تروریستی متعددی است که در جریان این انفجارها صدها نفر کشته و زخمی شدند.