به گزارش خبرنگار مهر، مرکز بهداشت کار به منظور تامین و ارتقای بهداشت سلامت جسمی تمامی پرسنل شاغل در شهرداری سنندج صبح امروز پنج شنبه با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، معاون فنی و معاون خدمات شهری شهردار سنندج افتتاح شد.

قرار بود که روبان افتتاح این مرکز توسط فرماندار و شهردار سنندج بریده شود که یک ساعت این مراسم به دلیل انتظار حضور این مسئولان به تاخیر افتاد و با این وجود هم نتوانستند خود را به این مراسم برسانند.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری سنندج در مراسم افتتاح این مرکز گفت: تامین و ارتقای بهداشت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی تمامی شاغلین و پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار و تطابق کار ومحیط آن با پرسنل شاغل برای کاهش اثرات عوامل زیان آور محیط و ابزار کار برآنها از جمله اهداف راه اندازی این مرکز است.

عبدالله قوامی بیان کرد: از این به بعد تمامی فعالیت های طب کار و معاینات ادواری از جمله تشکیل پرونده پزشکی برای شاغلین، انجام آزمایشات اودیومتری، اسپیرومتری، نوارقلب و فعالیت های بهداشت حرفه ای زیرنظر کارشناس بهداشت حرفه ای شهرداری در این مرز انجام می شود.

وی ادامه داد: تمامی اقداماتی که در این مرکز انجام می شود با امکانات و دستگاه های پیشرفته با حضور پزشک عمومی دوره دیده طب کار و کارشناس شنوایی خواهد بود و در صورت نیاز هم مراجعین به مراکز تخصصی ارجامع داده خواهند شد.

وی به میزان اعتبار هزینه شده برای راه اندازی این مرکز اشاره کرد و افزود: برای تاسیس فاز نخست این مرکز ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری سنندج اظهارداشت: در فازدم این مرکز قرار براین است که اقدامات ویژه ای برای طراحی ارگونومیک فضای کاری، اصلاح روشنایی محیط کار و متناسب با استانداردهای جهانی انجام شود.

قوامی عنوان کرد: برخورداری از تجهیزات دندانپزشکی، مامایی، تزریقات و سایر اقدامات پزشکی از طرفیت های مهم این مرکز برای تبدیل شدن به کلینیک تخصصی شهرداری برای رفاه پرسنل و خانواده های آنان خواهد بود.

وی ادامه داد: بازدیدهای دوره ای منظم به منظور شناسایی عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل زیان آور فیزیکی، شیمایی، عوامل ارگونومیکی و بیولوژیکی از سازمان های زیرمجموعه شهرداری توسط کارشناس بهداشت حرفه ای این سازمان انجام شده تا نسبت به رفع نواقص موجود در زمینه ایمنی و بهداشت اقدامات لازم انجام شود.

وی اظهارداشت: با تشکیل مرکز بهداشت کار و همکاری های بین بخشی شاهد ارتقای بهداشت و سلامت در تمامی سطوح زندگی شاغلین در شهرداری خواهیم بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم در این مراسم راه اندازی این مرکز را اقدامی شایسته و قابل تقدیر خواند و گفت: این مرکز قادر به ارائه خدمات بهداشتی وغربالگری در خصوص بیماری های شغلی است.

فرزام بیدارپور بیان کرد: امیدواریم تاسیس این مرکز در سنندج الگویی برای سایر نهادها و سازمان های مختلف در استان و هم چنین شهرداری های سایر شهرهای استان شود.

وی اظهارداشت: قطعا وجود این مرکز منجر به ارتقای سلامت پرسنل شاغل در شهرداری و سلامت کار و در نتیجه موجب رشد و توسعه منطقه خواهد شد.