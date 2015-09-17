خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ: مرور اخبار مهم حوزه رسانه را در هفته‌ای که گذشت، با یک خبر تاسف‌بار آغاز می‌کنیم. اوایل هفته جاری کاظم متولی پیشکسوت عرصه روابط عمومی و ارتباطات در سن ۷۷ سالگی درگذشت.

زنده‌یاد متولی که از اولین فارغ التحصیلان دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی بود، در سال ۱۳۱۷ در یزد متولد شد و در سال ۱۳۴۶ در اولین آزمون ورودی «موسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی» که بعدا به «دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی» تغییر نام یافت در رشته روابط عمومی پذیرفته شد و این رشته کارشناسی تازه تاسیس دانشگاهی را در سال ۱۳۵۰ در ردیف اولین فارغ التحصیلان دانشکده به پایان برد.

حاصل یک عمر تحصیل و تجربه استاد کاظم متولی نگارش و چاپ بیش از یکصد مقاله در مباحث مختلف ارتباطات و روابط عمومی در نشریات تخصصی و عمومی و نیز نشر سه کتاب ارزشمند با عنوان: روابط عمومی و تبلیغات، کارکردهای روابط عمومی و افکار عمومی و شیوه های اقناع است.

وی در دهه ۷۰ همراه با برخی دوستان شاغل در دفاتر روابط عمومی سازمان ها در تاسیس و توسعه انجمن روابط عمومی و انجمن متخصصان روابط عمومی تلاش کرد.

این استاد پیشکسوت در دهه های ۷۰ و ۸۰ شمسی سال هایی را به امر تدریس دروس نظری و عملی روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی و نیز دانشکده علوم ارتباطات علامه طباطبایی تهران اشتغال داشت و همچنین با ارائه مقالات و سخنرانی های بدیع و کاربردی در بسیاری از سمینارها و همایش های روابط عمومی و ارتباطات فعالانه شرکت کرد.

همچنین اوایل هفته‌ای که گذشت، علی دهباشی روزنامه‌نگار باسابقه، مدیرمسئول و سردبیر مجله بخارا و از پژوهشگران فعال در حوزه‌های مختلف فرهنگی به ویژه ادبیات، پس از یک دوره بیماری که برایش مشکلات جدی تنفسی پیش آورده بود، در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

پس از دو ساعت، علی دهباشی از اتاق عمل خارج و به بخش منتقل شد. پزشک معالج وی، این عمل را موفقیت آمیز خوانده و گفت که بیماری دهباشی samter striad است که با این جراحی، سینوس در وضعیت بهتری قرار می گیرد. دهباشی یک روز بعد (یکشنبه) به هوش آمد و خونریزی او هم قطع شد. وی اواسط هفته از بیمارستان مرخص شد.

فرصت مجدد برای رسانه‌هایی که موفق به ثبت‌نام در نمایشگاه نشده‌اند

اما بشنوید از آخرین وضعیت ثبت نام رسانه‌ها برای حضور در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌‌ها. برابر اعلام کمیته اطلاع رسانی بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات، وبسایت بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات از ۲۸ شهریورماه به مدت ۳ روز برای متقاضیانی که موفق به ثبت نام اولیه نشدند، مجددا بازخواهد شد.

این فرصت مجدد با توجه به درخواست‌های مکرر برخی رسانه‌ها و روابط عمومی سازمان‌ها و نهادها، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و مطابق اطلاع، از آنجا که شرط حضور رسانه‌ها و انجام ثبت نام، تکمیل اطلاعات آنان در سامانه جامع رسانه‌های کشور (e-rasaneh.ir) است و با توجه به اینکه برخی رسانه‌ها فرایند تکمیل اطلاعات در این سامانه را انجام نداده‌اند و بعضا در ایام ثبت نام با مشکلاتی مواجه بوده‌ و نتوانستند برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کنند، وبسایت نمایشگاه در روزهای شنبه، ‌یکشنبه و دوشنبه هفته آتی (۲۸، ‌۲۹ و ۳۰ شهریورماه) مجددا باز خواهد شد تا شرایط برای حضور این دسته از رسانه‌ها در نمایشگاه فراهم شود.

لازم به یادآوری است رسانه‌هایی که قبل از مهر سال ٩٣ مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، باید اطلاعات خود را در سامانه جامع رسانه‌ها به روز کنند تا برای ثبت نام در نمایشگاه با مشکلی مواجه نشوند. با آغاز مرحله پیش ثبت نام از ۱۵ شهریور و تا پایان روز جمعه ۲۰شهریور، حدود ۵۰۰ رسانه مکتوب و الکترونیک برای حضور در نمایشگاه مطبوعات ثبت نام کردند که ۴۴ موسسه مطبوعاتی، ۵۲ روزنامه، ۴۴ هفته نامه، ۱۱۶ ماهنامه، ۲۳ خبرگزاری و ۱۰۶ پایگاه خبری در لیست ثبت نام کنندگان نمایشگاه مطبوعات ۹۴ وجود دارد.

ثبت نام قطعی بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات با امکان انتخاب محل غرفه توسط خود رسانه‌ها و به صورت الکترونیک در نیمه دوم مهرماه انجام خواهد شد. بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات ۱۶ تا ۲۲ آبان در مصلای بزرگ تهران برگزار می‌شود.

اعلام ضریب کیفی ۴۸ نشریه دیگر

خبر دیگر از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اینکه، کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات در جلسه ششم خود ۴۸ نشریه از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های سراسری و استانی را ارزیابی کرد.

در این جلسه علی اکبر بهبهانی (نماینده شورای هماهنگی تشکل های مدیریتی مطبوعات)، طاهر روشندل (استاد ارتباطات منتخب مجمع روسای دانشکده‌ها و گروه‌های ارتباطات دانشگاه های تهران)، هرمز هوشمند راد (مدیر مسوول منتخب کارگروه نمایندگی مدیران مسوول)، میثم زمان آبادی (نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های روزنامه نگاری)، علیرضا خانی (سردبیر منتخب کارگروه توسعه مطبوعات) و محمد سروش (معاون فرهنگی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی) حضور داشتند.

کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات به منظور ارزیابی نشریات غیر روزنامه ای بر اساس سه شاخص رسالت مطبوعاتی، اخلاق حرفه‌ای و میزان مطالب اختصاصی تشکیل شده است. ضریب کیفی نشریات، عددی بین ۰.۴ تا ۱.۶ خواهد بود که در محاسبه یارانه و رتبه بندی آنان برای تخصیص آگهی‌های دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نتیجه ارزیابی کمیته تعیین ضریب کیفی این ۴۸ نشریه را می‌توانید اینجا ملاحظه کنید.

مجله «تهران» و روزنامه‌های «بهار» و «سینما» هفته آینده روی کیوسک

اما بازار انتشار نشریات هر روز داغ‌تر می‌شود. یکی از این مجلات که به زودی روی کیوسک خواهد آمد، مجله «تهران» به مدیرمسئولی احسان میراب­‌زاده است که با دوره­ انتشار ماه­نامه و گستره توزیع سراسری از مهرماه منتشر می­‌شود.

به گفته میراب­‌زاده، این مجله می‌­کوشد تا با سوژه‌­پردازی­‌های جوان­گرایانه و روش‌­های خلاقانه­­ روزنامه‌­نگاری در تولید محتوا و با بهره­‌مندی از تکنیک­‌های گرافیک و عکس در فرم به استانداردی جهانی در انتشار مجله از نظر جذابیت و نوآوری­ و تفاوت­ برسد. سردبیری ماهنامه «تهران» را پژمان موسوی بر عهده دارد و جمعی از روزنامه‌نگاران جوان و حرفه‌­ای تولید محتوای آن را بر عهده دارند.

همچنین مدیرمسئول روزنامه «بهار» با اعلام پایان توقف یک سال و نیمه انتشار این روزنامه گفت: روزنامه «بهار» از هفته آینده قرار است روی پیشخوان بیاید. سعید پورعزیزی در این رابطه تاکید کرد: روزنامه بهار سعی می‌کند در فضای رسانه‌ای کشور به طور شفاف به وظیفه اصلی خود که اطلاع‌رسانی صحیح است، عمل کند.

وی ابراز امیدواری کرد که ‌این روزنامه اصلاح‌طلب بتواند جایگاه گذشته‌اش را در میان مخاطبان حفظ کند.

پورعزیزی درباره انتشار مجدد روزنامه «بهار» توضیح داد: این روزنامه مشکل سپری کردن دوران توقیفش را ماه‌ها پیش گذرانده بود؛ یعنی در واقع پاییز سال گذشته دوران توقیف شش ماهه این روزنامه به پایان رسیده بود اما امکان انتشار به لحاظ هزینه‌ای و امکانات وجود نداشت که این مشکل اخیرا حل شد. امیدواریم بتوانیم از اواخر شهریور ماه - شنبه هفته آینده - روزنامه «بهار» را مجدداً منتشر کنیم.

مدیرمسئول روزنامه بهار اعلام کرد: روزنامه «بهار» با همان رویکرد سابق و طبق روال گذشته با تعداد صفحات قبلی (۱۶ صفحه) از شنبه - ۲۸ شهریور ماه - منتشر می‌شود. فعالیت روزنامه «بهار» همچنان حرفه‌ای خواهد بود و این روزنامه سعی می‌کند با انتشار اولین نسخه خود و همچنین نسخه‌های آینده‌اش، جایگاه گذشته خود را به دست بیاورد.

پورعزیزی سپس در پاسخ به اینکه آیا روزنامه «بهار» در اولین نسخه خود گزارش خاصی خواهد داشت؟ گفت: ما گزارش‌های کاری‌مان را بر اساس اتفاقات روز تعیین می‌کنیم اما در اولین نسخه از این روزنامه سعی می‌کنیم بتوانیم در عرصه مطبوعات کشور حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی همچنین درباره اینکه اکنون سردبیری روزنامه «بهار» را چه کسی برعهده دارد؟ پاسخ داد: در شماره اول سردبیر این روزنامه مشخص خواهد شد. آقای امیرعباس نخعی از همکاران سابق این روزنامه است که سردبیری روزنامه را برعهده دارد، وی دوران متمادی در روزنامه «بهار» همواره همراه ما بودند و از این پس قرار است سردبیری روزنامه را برعهده داشته باشد.

پورعزیزی تاکید کرد که روزنامه «بهار» با سرمایه بخش خصوصی منتشر می‌شود و ارتباط تشکیلاتی با هیچ ارگانی ندارد. روزنامه‌ «بهار» ششم آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ به دنبال انتشار مقاله‌ای با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» با حکم هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف و پرونده‌اش به دادگاه ارسال شد.

همچنین فریدون جیرانی کارگردان باسابقه سینما و تلویزیون که پس از سال‌ها دوری از فعالیت مطبوعاتی قصد دارد در مقام سردبیر روزنامه «سینما» را روانه کیوسک مطبوعات کند، درباره شرایط این روزنامه گفت: روزنامه «سینما» از روز ۲۸ شهریور و در ۱۶ صفحه به صورت روزانه انتشار خود را با رویکرد تحلیل و بررسی شرایط امروز سینمای ایران آغاز خواهد کرد.

به گفته وی، این روزنامه چهارشنبه هر هفته در ۲۴ صفحه منتشر می‌شود تا در کنار صفحات روتین روزانه، در قالب پرونده‌های ویژه هم مروری بر تاریخ سینمای ایران داشته باشد و هم موضوعات مهمتر روز سینمای ایران را که نیاز به بررسی بیشتر دارد، در قالب آن بررسی کند.

وی در ادامه گفت: علاوه‌بر این ما در روزهای پنجشنبه هم انتشار روزنامه «سینما» را خواهیم داشت که صفحات خبری آن تغییری نسبت به روزهای دیگر هفته ندارد و تنها صفحات میانی متناسب با پایان هفته طراحی و تأمین محتوا خواهد شد.

سردبیر روزنامه «سینما» در ادامه درباره رویکرد اجرایی این رسانه تأکید کرد: رویکرد این روزنامه تحلیل و بررسی شرایط امروز سینمای ایران است و قصدمان این است که در قالب تحلیل، نقد، گزارش و خبر با اهالی سینما رابطه نزدیکی را برقرار کنیم. برای رسیدن به این منظور هم سیستمی را طراحی کرده‌ایم که فارغ از چارچوب های مرسوم رسانه‌های سینمایی، با اهالی سینما و به خصوص تهیه‌کنندگان رابطه‌ای شفاف و سالم داشته باشیم.

جیرانی تأکید کرد: نخواهیم گذاشت در فرآیند انتشار تعاملات سالم ما با خانواده سینما دچار مشکل شود و با همین اصل انتشار روزنامه را آغاز خواهیم کرد تا سازندگان و عوامل تولید آثار سینمایی بدانند وقتی قرار است در حوزه کاری با ما همکاری داشته باشند این همکاری هیچ ارتباطی با مباحث و ملاحظات غیررسانه‌ای نخواهد داشت.

وی افزود: نمی‌گذاریم آسیب‌هایی که به تجربه دیده‌ایم و در گذشته هم تکرار شده است، در این رسانه تکرار شود تا روابط شفاف ما به عنوان یک رسانه با اهالی سینما را خدشه‌دار کند. مضاف بر اینکه در مقام یک رسانه حق انتقاد، حق تحلیل و حق بررسی هر رویدادی را برای خود محفوظ می‌دانیم و تلاش داریم با این رویکرد تبدیل به روزنامه‌ای تأثیرگذار شود.

جیرانی در پاسخ به این سوال که اساسا انتشار روزنامه «سینما» قرار است چه خلائی را در حوزه رسانه‌های سینمایی پوشش دهد، گفت: درباره این مسئله توضیحات مفصلی را در سرمقاله شماره نخست روزنامه خواهم داشت. در این باره با احترام کامل به اولین و دومین روزنامه سینمایی که همچنان به صورتی پرتحرکت مشغول فعالیت هستند و خوشحالیم که اخیراً هر دو، تغییراتی را هم در فعالیت خود به وجود آورده‌اند، اما احساس ما این بود که جای روزنامه تحلیلی در سینمای ایران خالی است.

وی ادامه داد: به همین دلیل روزنامه سینما در کنار خبر و گزارش رویکرد اصلی خود را ارائه تحلیل قرار داده‌است. معتقدیم دوستان و همکاران ما در دو روزنامه دیگر از نظر خبر و گزارش به خوبی فعالیت می‌کنند و ما می‌خواهیم در حوزه مطالب تحلیلی وارد میدان شویم تا با اتکا به شناختی که از سینما داریم و با پشتوانه تیمی که گردآوردیم بتوانیم نقاط قوت و ضعف سینمای ایران را بررسی کنیم.

جیرانی در پایان درباره برخی اخبار پیرامون خروجی‌های متنوع تیم خبری «سینما» به موازات روزنامه مکتوب که در برخی رسانه‌ها به آن اشاره شده بود هم گفت: این خبر از طرف بنده در هیچ کجا مطرح نشده و نادرست هم هست.

وی تأکید کرد: در واقع ما پروژه موازی دیگری نخواهیم داشت و تنها مانند بسیاری از روزنامه‌های دیگر روزنامه سینما هم سایتی مستقل خواهد داشت که مطالب برگزیده هر شماره به انتخاب سردبیر روی خروجی آن منتشر خواهد شد و این به معنای فعالیت یک سایت خبری مجزای از روزنامه نیست.

واریز ۳ میلیارد تومان یارانه بیمه فصل بهار رسانه‌ها

اما بشنوید از یارانه بیمه فصل بهار ۹۴ روزنامه‌ها، نشریات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری برای بیش از ۵ هزار روزنامه‌نگار و فعال مطبوعاتی که با رقمی بالغ بر ۳ میلیارد تومان واریز و جزئیات آن منتشر شده است.

این یارانه متعلق به ۲۲۸ رسانه و معادل حدود ۳۱ میلیارد ریال بوده که به حساب مدیران مسئول و یا صاحبان امتیاز رسانه‌ها واریز شده است. یارانه پرداختی برای بیمه بیش از ۵ هزار روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی است که طبق لیست واریزی رسانه‌ها به سازمان تامین اجتماعی در فروردین ۹۴، و ارائه آن به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، محاسبه و پرداخت شده است.

معاونت مطبوعاتی در بسته حمایتی سال ۹۴، «نصاب تعداد خبرنگاران» برای پرداخت یارانه بیمه به رسانه‌ها را کاهش داده تا رسانه‌های بیشتری مشمول دریافت این یارانه شوند و همچنین خبرنگاران بیشتری توسط رسانه‌ها، تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرند.

بر این اساس، حداقل نفرات برای روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها از ۲۵ نفر به ۲۰، هفته نامه‌ها و پایگاه‌های خبری از ۱۲ نفر به ۸ و سایر نشریات (دو هفته نامه به بالا) نیز ۶ نفر اعلام شده که برای رسانه‌های منطقه‌ای، استانی و محلی به ترتیب ۱۲، ۶ و ۵ لحاظ می‌شود. سقف پرداختی یارانه بیمه نیز ۵ برابر این اعداد محاسبه می‌شود که با توجه به دارا بودن نمایندگی استانی و فعالیت خبرنگاران رسانه‌ها در شهرستان‌ها، همچنین فعالیت بنگاه‌های مطبوعاتی که دارای چند نشریه هستند، این سقف قابل افزایش است که قبلا در دستورالعمل پرداختی یارانه بیمه اعلام شده است.

فرمول محاسبه و پرداخت یارانه بیمه رسانه‌ها در لیست‌های منتشرشده بر این اساس است: تعداد نفرات حمایتی تقسیم بر تعداد افراد بیمه شده، ضرب در وجه پرداختی رسانه به تامین اجتماعی ضرب در تعداد ماه می‌شود که این حمایت برای رسانه‌های «غیر خصوصی»، ۳۰ درصدی است به این معنا که ۳۰ درصد از مبلغ پرداختی آنان عودت می‌شود. (توضیحات و تعرفه رسانه‌ها در بسته حمایتی سال ۹۴)

همچنین طبق سیاست‌های تشویقی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، یارانه بیمه آن دسته از رسانه‌هایی که تا کنون به هر دلیلی برای دریافت یارانه بیمه اقدام نکرده‌اند، محفوظ است و رسانه‌ها می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

مطابق ماده ۴۶ قانون مطبوعات، صاحبان امتیاز و مدیران مسئول مکلف هستند که کلیه کارکنان خود را بیمه نمایند و بر همین اساس و با هدف حفظ استقلال حرفه‌ای خبرنگاران و افزایش امنیت شغلی ایشان، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، یارانه بیمه رسانه‌ها را بر اساس فیش واریزی رسانه‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند.

برابر اعلام معاونت مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم جهت با سیاست‌های دولت یازدهم در حمایت ویژه از خبرنگاران و پوشش بیمه‌ای آنها، برای نخستین بار، یارانه بیمه برای رسانه‌هایی که همکاران خود را بیمه می‌کنند، در نظر گرفته که از نیمه دوم سال ۹۲ در پنج نوبت ۶ ماه دوم سال ۹۲، شش ماهه اول سال ۹۳، فصل پاییز ۹۳، فصل زمستان ۹۳ و فصل بهار ۹۴ پرداخت و فهرست آن نیز در جهت شفاف سازی، منتشر شده است.

لیست واریزی یارانه بیمه فصل بهار ۱۳۹۴ به تفکیک رسانه‌ها در جدول پیوست قابل مشاهده است. تکرار نام برخی رسانه‌ها به دلیل پرداخت معوقات یارانه بیمه آنها در فصل‌های تابستان و پاییز سال گذشته است:

فهرست یارانه بیمه ۹۴ رسانه‌ها (روزنامه‌ها، نشریات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری) را می‌توانید اینجا بینید.