به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی، حسین دشتی پنجشنبه گفت: مراسم جشن عاطفه ها امسال با شعار مهر در انتظار همدلی و در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور همزمان با سراسر کشور در آذربایجان شرقی نیز در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۶۰۰ پایگاه، کمک های نقدی و غیرنقدی مردم سخاوتمند استان به دانش آموزان بی بضاعت را جمع آوری خواهند کرد، ادامه داد: مراسم باشکوه جشن عاطفه ها با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان دانش آموزی و مراکز نیکوکاری برگزار می شود.

مدیرکل کمیته امداد شماره حساب ۷۷۷ را آماده جمع آوری کمک های نقدی مردم خیر استان به دانش آموزان نیازمند اعلام و تصریح کرد: کمک به دانش آموزان نیازمند، ترویج روحیه نوعدوستی و فرهنگ انفاق از اهداف برگزاری جشن عاطفه هاست.

وی به توزیع ۵۰۰ هزار پاکت جشن عاطفه ها در بین دانش آموزان مدارس استان نیز اشاره کرد و افزود: مردم خیر آذربایجان شرقی در مراسم سال گذشته جشن عاطفه ها نزدیک به ۳۵ میلیارد ریال به صورت نقدی و غیر نقدی به دانش آموزان محروم کمک کردند و بر همین اساس آذربایجان شرقی بعد از استان های البرز و فارس در رشد ارزش ریالی کمک های جمع آوری شده جشن عاطفه ها رتبه سوم را کسب کرد.

دشتی در بخش پایانی سخنان از برگزاری مراسم جشن عاطفه های در مدارس آذربایجان شرقی نیز خبر داد و گفت: به منظور به صدا درآوردن زنگ عاطفه ها و استفاده از ظرفیت دانش آموزی برای رفع نیاز این قشر در مدارس با رویکرد ترویج فرهنگ نوعدوستی، احسان و نیکوکاری، جشن عاطفه ها هشتم مهر امسال در سطح مدارس استان برگزار می شود.