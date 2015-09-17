به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورزش و جوانان مازندران، حبیب حسین زادگان در دیدار با قاسم رضایی نایب‌قهرمان کشتی فرنگی ۲۰۱۵ جهان در آمریکا با اشاره به اینکه مازندران جایگاه ویژه‌ای در رشته‌های مختلف ورزشی در کشور دارد، افزود: ورزش کشتی یکی از رشته‌های ورزشی شاخص این استان است که حتی بسیاری از مردم کشور نیز مازندران را با کشتی می‌شناسند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با تبریک کسب مدال نقره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آمریکا که توسط قاسم رضایی کسب شد، تصریح کرد: باید با تجلیل از قهرمانان به سراغ آن‌ها و خانواده‌شان برویم و از آن‌ها تقدیر کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به اینکه حضور مسئولان، متولیان و روسای ورزشی در منزل قهرمانان باعث دلگرمی و تداوم افتخارآفرینی‌ها است، ادامه داد: ملت ما به وجود ورزشکاران پرافتخار که موجب زنده شدن نام ایران اسلامی در خارج از مرزها می‌شوند، می‌بالد.

حسین زادگان با تأکید به اینکه امیدواریم شاهد شکوفایی بیشتر دیگر ورزشکاران مازندرانی در میدان‌ها مختلف باشیم، اضافه کرد: باید از هم‌اکنون شرایط مساعد تمرینی، روحی و جسمی برای کسب مدال این قهرمان در میدان المپیک آینده فراهم شود.

وی گفت: اوج درخشش ورزشکاران تلاش و کسب مدال در میدان المپیک است و باید همه مردم و مسئولان از این ورزشکاران که سهمیه المپیک ریو ۲۰۱۶ برزیل را کسب کردند، حمایت کنند.