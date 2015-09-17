علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دو ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در روستاهای «رو بند جلگه» و «کلات زیودار» شهرستان پلدختر در حال اجرا بوده و پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی دارند.

وی افزود: این دو ایستگاه پمپاژ آب مقدار ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی این روستاها را تحت پوشش قرار خواهند داد.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر گفت: با بهره برداری از این ایستگاه های پمپاژ مدیریت مصرف آب نیز آسان تر و مجتمع خواهد شد و موتور پمپ های زیادی که هم اکنون به صورت پراکنده کار می کنند جمع آوری می شوند.

خادمی افزود: اعتبار این پروژه ها بیش از ۵۵ میلیارد ریال بوده که از طریق سازمان جهاد کشاورزی تامین و تخصیص داده شده است.

وی گفت: پس از بهره برداری این پروژه ها آب مورد نیاز برای آبیاری اراضی کشاورزی روستاهای جلگه و روبند جلگه شهرستان پلدختر تامین و مشکل کمبود آب حدود ۲۰۰ هکتار از باغات منطقه زیودار نیز رفع می شود.