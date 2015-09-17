به گزارش خبرنگار مهر، ربیع مهدوی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه ششمین کارگاه مدون کشوری و سومین دوره دزیمتری بالینی پرتو فوتونی با اشاره به اینکه امکانات کلینیک مهرانه در مراکز خارج از تهران بهتر از محیط تهران است، افزود: این پیشرفت وبرگزاری دورههای آموزشی در مراکز خارج از تهران باعث امیدواری است و از آنجایی که هزینه این دورهها کم نیست، اگر حمایت شرکتها نباشد کارها به خوبی پیش نمیروند.
وی تصریح کرد: ایده برگزاری این دورهها توسط انجمن مهرانه مطرح شد، ولی خوشبختانه بهدنبال آن برنامه مورد حمایت مراکز مختلف با پیشنهاد خودشان انجام گرفت که این نشانه بالا بودن میزان تقاضا در جامعه است.
رئیس انجمن فیزیک پزشکی ایران با اشاره به برگزاری این دورهها بهصورت مدون و هر ساله و نیاز جامعه فیزیک پزشکی به دورههای آموزشی، گفت: متاسفانه در حالحاضر فارغالتحصیلان فیزیک در سطح دانشگاه مشکلاتی دارند و برای رفع این مشکلات واحدهای فیزیک رادیوتراپی تغییر داده شد و با افزایش دورههای کارآموزی افراد در مرحله رزیدنسی قرار گرفتند.
مهدوی افزود: برای ارتقای این دورهها از همکارانی در خارج از کشور برای حضور در این دورهها دعوت به عمل خواهد آمد.
وی با اشاره به وجود نقصها و ایرادات همیشگی در کار، گفت: خوشبختانه امسال اختلالات در ثبتنام کمتر از دورههای قبل بود.
رئیس انجمن فیزیک پزشکی ایران با اشاره به اینکه مرکز رادیوتراپی در دانشگاه زنجان هم افتتاح خواهد شد، افزود: افتتاح مرکز رادیوتراپی وظیفه هر دانشگاه و هر استانی است.
