به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع سانی استانداری زنجان حجت السلام علی خاتمی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان بازگشایی مدارس را رویداد بزرگ فرهنگی و آموزشی دانست و اظهار کرد: هم اکنون که در آستانه این رویداد بزرگ قرار داریم باید سال تحصیلی جدید با توان بیشتری آغاز شود.

وی دانش آموزان را امانت نسل های امروز و آینده عنوان کرد و گفت: باید در ارتقای سطح آموزش و تربیت فرزندان کشور تلاش کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان از رسانه ها و مطبوعات استان خواست تا با موج آفرینی در ایام بازگشایی مدارس به تبیین اهمیت امر تعلیم و تربیت بپردازند و نیز از مدیران و معلمین مدارس خواست از ظرفیت اولیای دانش آموزان بعنوان بازوان کمکی آموزش و پرورش بیشتر استفاده کنند.

استاندار زنجان نیز در این جلسه بر لزوم تقویت و بازآموزی سبک های مدیریتی موفق در مدارس استان تاکید کرد و گفت: یکی از راهبردهای اصلی آموزش و پرورش تقویت مدرسه محوری است.

جمشید انصاری ضمن تاکید بر لزوم توجه بیشتر به امر بازگشایی مدارس، از اعضای شورای آموزش و پرورش استان و مناطق خواست تا اهتمام جدی تری به این امر داشته باشند.

وی به موضوع ایجاد و تقویت مرکز شبانه روزی پسرانه دانش آموزان استثنایی در مقطع متوسطه اشاره و خاطرنشان کرد: نگهداری از کودکان در این مراکز نباید بهانه ای برای انفکاک کامل آنان از خانواده شود لذا باید یکی از شرایط پذیرش این دانش آموزان در مراکز شبانه روزی، بازگشت آنان در ایام تعطیل بین خانواده هایشان باشد.

استاندار زنجان در ادامه بر لزوم تقویت و بازآموزی سبک های مدیریتی موفق در مدارس استان تاکید کرد و گفت: یکی از راهبردهای اصلی آموزش و پرورش تقویت مدرسه محوری است بنابراین آموزش و پرورش استان می تواند طی مراسمی ضمن قدردانی از مدیران برجسته مدارس قدیمی و شاخص استان، به بازآموزی سبک های مدیریتی آنان به مدیران جوان بپردازند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز اظهار کرد: مهر امسال ۱۷۵ هزار دانش آموز و ۱۶ هزار معلم در ۲۲۰۰ آموزشگاه سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند.