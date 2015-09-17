به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال آمریکا امروز پنجشنبه با حساب ۳ بر یک و با نتایج (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱) مقابل ایران در رقابتهای جام جهانی به برتری رسید.

متیو اندرسون گفت: ایران تیم خوبی است. آنها پا به پای ما بازی کردند و تیم ما را به دردسر انداختند. ست سوم خیلی خوب بود اما ما در پایان ست امتیازات خوبی گرفتیم.

وی افزود: ست چهارم کارمان سخت تر شد. خوشبختانه تواستیم به سطح توانایی مان برگردیم . وقتی آنها پاسکاری می کنند متوقف کردنشان دشوار است. معروف یک بازیکن بزرگ است.