به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، ​در این مسابقات ساره جوانمردی، عالیه محمودی و مهدی زمانی در قالب تیم میکس حضور یافتند و در مرحله مقدماتی جوانمردی به عنوان چهارم، زمانی به عنوان نهم و محمودی به عنوان یازدهم دست یافتند و تنها ساره جوانمردی موفق شد به جمع هشت نفر راه یافته به فینال بپیوندد.

این اتفاق در حالی افتاد که عملکرد تیراندازان بسیار به هم نزدیک بود و زمانی با اختلافی بسیار ناچیز از نفر هشتم، از راهیابی به فینال بازماند، ضمن اینکه شرایط بد جوی و افت دما بر عملکرد کلی تیراندازان حاضر در این مسابقات تاثیر منفی گذاشت و این مساله شامل نمایندگان کشورمان نیز شد.

در فینال، ساره جوانمردی مجددا به عنوان چهارم جهان دست یافت و بدین ترتیب با احتساب مجموع امتیازات، تیم ایران موفق شد عنوان نایب قهرمانی رقابتهای تیمی میکس در تپانچه خفیف ۵۰ متر P۴ را از آن خود کند.

در چهارمین روز مسابقات، فردا جمعه معصومه خدابخشی در رقابتهای تفنگ بادی R۵ به مصاف حریفان خواهد رفت.

رقابتهای جام جهانی تیراندازی استرالیا با امتیاز کسب سهمیه مستقیم بازی های پارالمپیک ریو از روز سه شنبه آغاز شده و تا ۲۸ شهریور در شهر سیدنی ادامه خواهد داشت.