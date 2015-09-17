به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری پیش از ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال رامسر بیمه کارگران ساختمانی را فرصتی مناسب برای حمایت از این قشر برشمرد و با اشاره به سهمیه چهار و ۵۰۰ نفری برای بیمه کارگران در سال جاری گفت: مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی به وجود آمده، باید ریشه‌ای حل شود و موضوعی نیست که در این کارگروه‌ها بتوان آن‌ها را رفع کرد.

اصغری افزود: ما وارث مشکلات عدیده گذشته در زمینه های مختلف هستیم و نباید برای رفع آن‌ها انتظار معجزه از دولتمردان داشته باشیم و سیاست دولت بر ایجاد بنگاه‌های جدید نیست بلکه حفظ بنگاه‌های موجود است.

اصغری ادامه داد: برای دولت امکان‌پذیر نیست که تسهیلات جدید واگذار کند و به همین دلیل برای حفظ اشتغال موجود تلاش می‌کند.

وی گفت: فرهنگ کار در بین قشر جوان فرهنگ درستی نیست زیرا آنان به فکر کار با حقوق ثابت هستند درحالی‌که بسیاری از این جوانان توانمندی ایجاد شغل و کارآفرینی دارند.

مدیرکل تعاون مازندران افزود: راه‌اندازی مراکز مشاوره کارآفرینی در استان و کمیته فنی و حرفه‌ای و آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند درزمینهٔ اشتغال بسیار گره‌گشا باشد.