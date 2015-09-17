به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، این نمایشگاه که «مجسمه های پیکاسو» نام دارد، اولین نمایشگاه از مجسمه های پیکاسو است که طی نیم قرن گذشته در ایالات متحده برگزار می شود.

پیکاسو اولین مجسمه را در سال ۱۹۰۲ و زمانی که بیست سال داشت و آخرین اثر مجسمه اش را در ۸۴ سالگی ساخت. هنرمند اسپانیای در طول این مدت از مواد مختلف از جمله سفال، برنز، کاغذ، گچ و چوب و آهن استفاده می کرد.

ان تمکین، مسئول هنری نمایشگاه می گوید که پیکاسو در مجسمه سازی از سبک مشخصی پیروی نمی کرد. هر بار و در هر دوره از زندگی اش مواد جدید و شیوه های نو به کار می برد. آثار پیکر تراشی، طراح و نقاش اسپانیایی شامل صورت و بدن انسان، حیوانات و آلات موسیقی است.

ان تکین می گوید: بدن انسان و حیوانات از موضوعات مورد علاقه پیکاسو بود. شاید بتوان گفت در این پیکره ها عموما، بازیگوشی و هوس پردازی خالق اثر آشکار است، درست مثل لذت کودک از کشف اشیا جدید است. این مساله حتی زمانیکه موضوع پیکره ها کاملا جدی بود، دیده می شود روش هایی که پیکاسو به کار می برد خیلی پیچیده است.

نمایشگاه «مجسمه های پیکاسو» از ۱۴ سپتامبر سال ۲۰۱۵ آغاز شده است، و هفتم فوریه سال آینده میلادی در موزه هنرهای مدرن نیویورک برپا خواهد بود.