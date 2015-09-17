به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین رصاف ظهر پنجشنبه در گردهمایی دبیران اجرایی بنیاد غدیر استان فارس تاکید کرد: راه اندازی این بنیاد با نگاه جهانی و بین المللی کاری بزرگ و بی نظیر است که باید توجه ویژه ای به این مطلب شود.

وی ادامه داد: تفکرغدیر، ولایت است و در این میان باید توجه داشته باشیم که امروز ولایت، دارای جایگاه و اهمیت فراوانی است و دشمنان به دنبال شبهه آفرینی در آن هستند.

رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در فارس افزود: شبهات در خصوص ولایت زیاد است زیرا دشمنان به این دلیل که ولایت ضمانت اجرایی تمام مسائل است، آن را هدف گرفته اند.

حجت الاسلام رصاف تصریح کرد: باید به موضوع غدیر بسیار ویژه داشت.

وی با بیان اینکه مباحث مربوط به غدیر باید مردمی باشد، گفت: موفقیت این کارها بر مردمی بودن است مانند عاشورا که خود مردم آن را حفظ کردند.

رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در فارس تاکید کرد: دولت باید در اینگونه مباحث حمایت کننده باشد زیرا هر زمانی که کارها را از مردم گرفتیم موفق نبودیم.

حجت الاسلام رصاف تصریح کرد: امروز باید به جوانان توجه ویژه شود به خصوص در بحث غدیر.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی انجام شده یکشنبه هفته آینده بزرگداشت مرحوم آیت الله خزعلی در شیراز برگزار می شود.