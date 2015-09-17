به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حضور در برنامه «سرزمین ما» جمعه شب مهمان شبکه یک می شود.

برنامه «سرزمین ما» که پنجشنبه هر هفته بعد از اخبار ساعت ۸ صبح روی آنتن می رفت این هفته بطور ویژه جمعه شب حوالی ساعت ۲۳ و پس از سریال «تبریز در مه» به مدت ۱۲۰ دقیقه بصورت زنده پخش می شود.

در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری در دیدار فعالان محیط زیست کشور ضمن تاکید برحفظ محیط زیست بدون هیچگونه اغماضی از مسئولان خواسته بودند تا در زمینه حل مسائل و مشكلات زيست ‌محيطی همچون آلودگی هوا، پديده ريزگردها و دست‌اندازی به جنگل‌ها و مراتع و فضاهای سبز اقدامات جدیدتری انجام دهند. در این ویژه برنامه قرار است معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره اجرایی شدن مطالبات مقام معظم رهبری درخصوص محیط زیست در شش ماه اول سال ۹۴ گفتگو کند.

در این برنامه سه گروه از مهمانان هم در استودیو حضور خواهند شد که حال و هوایی بومی و محلی به برنامه خواهند داد. این مهمانان با لباس محلی محیط زیست منطقه خود و مناطق گردشگری و تفریحی آن را معرفی می کنند و در عین حال از فعالیت های زیست محیطی در آن مناطق گزارش می دهند.

شیما امیری به همراه پدر و مادرش علی اکبر امیری و فوزیه امیری که هر سه از اعضای گردشگری جامعه بنیاد عشایر تیره هیبتلو ایل قشقایی هستند گروه اول مهمانان برنامه را تشکیل می دهند. مهمانان بخش دوم مریم شفیع زاده به همراه دخترش عسل اکبری و پویان کاظمی از اعضای انجمن آوای اردیبهشت کوهدشت لرستان هستند و هژیر کیانی نماینده شبکه سمن های محیط زیستی استان خوزستان به همراه عباس موسوی عضو تشکل حامیان تالاب های خوزستان دیگر مهمانان برنامه سرزمین ما را تشکیل می دهند. در قسمت پیگیری گزارش های مردمی هم گزارشی از انباشت زباله در شهرستان کوهدشت که توسط مردم ارسال شده پخش می شود و پس از آن محمدحسین آزادبخت از فعالان محیط زیست استان لرستان و بهروز آزادبخت سرپرست شهرداری کوهدشت در این باره پاسخ می دهند.

در این ویژه برنامه همچنین با پنج فعال محیط زیستی و عضو انجمن های مردم نهاد شهرهای مختلف کشور تلفنی صحبت می شود و این پنج نفر هر کدام این فرصت را دارند که یک سوال از مهمان برنامه معصومه ابتکار بپرسند و جواب پرسش خود را بطور زنده از او دریافت کنند.

برنامه «سرزمین ما» به تهیه کنندگی الهام پیرهادی و اجرای کیا داود اسفندیاری، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک است که جمعه ۲۷ شهریور پس از سریال شبانه شبکه یک بصورت زنده روی آنتن می رود.