حجت الاسلام زائری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دقيقا سي سال پيش اولين بار به محضر رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي مشرف شدم. در جشن ميلاد رسول الله صلوات الله عليه و آله در مدرسه عالي شهيد مطهري من شعر طلوع محمد مهدي سهيلي را اجرا كردم و بعد كه پايين آمدم مرحوم مرتضايي فر اشاره كردند كه رييس محترم جمهوري با شما كار دارند. من خدمتشان رسيدم و بسيار محبت كردند و تشويق فرمودند. بعد از آن بارها برايشان شعر خوانده ام گاه ابياتي از متنبي و سعدي و حميدي شيرازي و گاه كلماتي دست و پا شكسته از خودم كه تصحيح و اصلاح هم كرده اند.