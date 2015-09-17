به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به اظهارات رد و بدل شده در دومین مناظره نامزدهای جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از وجود اختلاف نظر بین آنها خبر داد.

در این گزارش آمده است: در دومین مناظره نامزدهای جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بحث جالبی درمورد ایران در گرفت که شامل برخی پاسخ های هوشمندانه و برخی اظهارات سوال برانگیز بود.

نویسنده مطلب در ادامه با اشاره به مناظره فوق می نویسد: در حالیکه شماری از کاندیداها به رهبری «تد کروز» و «هاگبی» می گفتند که در صورت پیروز توافق هسته ای با ایران را پاره خواهند کرد و هیچ یک از آنها ارزشی برای این توافق قائل نیستند، اما «جب بوش» و سناتور«رند پل» در این خصوص ابراز تردید کردند

در ادامه این مطلب با اشاره به مخالفت جب بوش با دیدگاه تد کروز آمده است: جب بوش (با اشاره به قصد برخی برای ارسال بمب های بتن شکن جدید به اسرائیل که بمب افکن های بی ۵۲ تنها حمل کننده آن هستند و طبق پیمان استارت تحویل این بمب افکن ها به کشور ثالث ممنوع است) گفت که سلاح های پیشرفته در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد.

همچنین نویسنده به مخالفت سناتور رند پل در این خصوص پرداخته و به نقل از وی نوشت: ابتدا باید ببینیم که آیا ایران به توافق هسته ای عمل خواهد کرد.