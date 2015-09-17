به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «نردبان» که با هدف آموزش مستندسازی به مخاطبان غیرحرفه‌ای تولید می شود، این هفته در تهران ضبط شده است.

«سفر به صد دروازه» فیلمی ساخته ‌حمید اسحاقیان و جواد خدمتی است که در این قسمت از برنامه توسط مژگان ایلانلو كارشناسی و نقد می شود.

در بخش «با مستندسازان» نیز مخاطبان با فرزاد جعفری آشنا می شوند. ضمن اینکه عکس های این هفته را کیمیا سعادت ارسال و فرید ثانی كارشناسی و نقد کرده است.

برنامه «نردبان» با تهیه‌کنندگی و اجرای الهام عادلی و کارگردانی عماد خدابخش ساعت ۱۸ فردا جمعه ۲۷ شهریور از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود.

«دیده بان افکار» پخش می شود

برنامه «دریچه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی زهرا کشاورزی این هفته مستند «دیده بان افکار» را برای پخش در نظر گرفته است.

این مستند درباره سانسور، حذف و اخراج اساتيد دانشگاه های آمريكا است كه از رژيم صهيونيستی انتقاد و از فلسطينی ها طرفداری و دفاع می كنند. مستند «دیده بان افکار» در قالب برنامه «دریچه» امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۲۳ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود.

زمان تکرار این مستند جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۸ صبح است.