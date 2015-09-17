به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به استقرار سامانه گنبد آهنین جدیدی در منطقه اسدود در نزدیکی نوار غزه نموده است.

این اقدام رژیم صهیونیستی در هراس از حملات موشکی از سوی نوار غزه به اراضی اشغالی در واکنش به حملات اخیر صهیونیست ها به مسجدالاقصی صورت گرفته است.

حملات شدید صهیونیست ها به مسجدالاقصی از روز یکشنبه آغاز شده که در جریان این حملات تاکنون ده ها فلسطینی زخمی شده و قسمتهایی از مسجدالاقصی نیز تخریب شده است.

شبکه المیادین نیز از تصمیم مقامات این رژیم برای ساخت ۳۹۶ واحد شهرک مسکونی غیر مجاز در قالب شهرک سازی های غیر قانونی و غیر مجاز رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی خبر داد.

