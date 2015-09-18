به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره خوابگاه‌های دانشجویی غیردولتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم به تصویب وزیرعلوم رسید و توسط رئیس صندوق رفاه دانشجویان ابلاغ شد.

این دستور العمل در راستای اجرایی شدن بند «د» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری خدمات رفاهی به بخش غیردولتی و به منظور تسهیل در شرایط ایجاد خوابگاه‌های غیردولتی و توسعه فضاهای خوابگاهی و نیز ساماندهی امور اداره و نظارت بر خوابگاه‌های غیردولتی تدوین شد .

براساس این دستورالعمل، شورای نظارت و ارزیابی در هر شهرستان مرجع اصلی صدور مجوز نظارت و ارزیابی خوابگاه‌های دانشجویی غیردولتی همان شهرستان خواهد بود.

بنابراین صندوق رفاه دانشجویان از دانشگاه‌های منتخب استان خواست که هرچه زودتر نسبت به تشکیل شوراهای نظارت و ارزیابی و معرفی دبیر شوراها به صندوق رفاه دانشجویان اقدام کنند.

این دستورالعمل به مدت سه سال معتبر بوده وبه صورت آزمایشی خواهد بود.

بخش هایی از دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره خوابگاه‌های دانشجویی غیردولتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم به شرح زیر است:

وظایف دانشگاه منتخب استان

دانشگاه های منتخب استان باید نسبت به تشکیل شوراهای نظارت و ارزیابی در شهرستان و اعلام اسامی اعضا به صورت کتبی به صندوق اقدام کنند.

نظارت بر شوراهای نظارت و ارزیابی در استان و حضور نماینده دانشگاه منتخب استان در کلیه جلسات شوراهای نظارت و ارزیابی یکی از وظایف دانشگاه منتخب استان است .

بررسی گزارشات شوراهای نظارت و ارزیابی، تدوین و ارسال گزارش شش ماهه عملکرد به صندوق و کمیسیون دانشجویی استان، ابلاغ سیاست‌های کلی وزارت و صندوق به شوراهای نظارت و ارزیابی از دیگر وظایف دانشگاه منتخب استان است که در دستورالعمل مذکور به آن اشاره شده است .

مرجع نظارت و ارزیابی

شورای نظارت و ارزیابی در هر شهرستان مرجع اصلی نظارت و ارزیابی خوابگاه‌های غیردولتی همان شهرستان است .

وظایف شورای نظارت و ارزیابی

انتخاب دبیر از بین اعضای خود و تدوین آیین‌نامه داخلی نحوه اداره جلسات، صدور مجوز یکساله ایجاد خوابگاه با امضا دبیر شورا و معاون دانشجویی دانشگاه منتخب استان، نظارت و ارزیابی کلیه خوابگاه‌های دانشجویی غیردولتی در شهرستان و انتخاب دانشگاه ناظر در شهرستان و صدور حکم به مدت دو سال که قابل تمدید تا دو دوره است وارسال رونوشت به دانشگاه منتخب استان و صندوق، ازدیگر وظایف شورای نظارت و ارزیابی است که به آن اشاره شده است .

صندوق می تواند نسبت به ابطال مجوزخوابگاه ها ورود کند

تبصره: صندوق می‌تواند راسا نسبت به ابطال مجوزهایی که بدون انجام تشریفات این دستورالعمل صادر شده و یا پس از صدور مجوز شرایط آن از بین رفته، اقدام کند.

تعیین درجه‌بندی خوابگاه‌ها /ممنوعیت اسکان بیش از ۶ نفر درهر اتاق

تبصره ۱: خوابگاه‌های غیردولتی به سه درجه تقسیم می‌شوند. حداقل سرانه فضای اتاق برای هر دانشجو با توجه به درجه خوابگاه مشخص خواهد شد و در هر صورت این فضا نباید از سه مترمربع کمتر باشد و اسکان بیش از شش نفر در هر اطاق ممنوع است.

تعیین نرخ اجاره بهای سالیانه متناسب با نوع درجه خوابگاه

تعیین نرخ اجاره بهای سالیانه خوابگاه‌های غیردولتی متناسب با نوع درجه خوابگاه در شهرستان

نحوه تعیین میزان ودیعه واجاره‌بهای خوابگاه های غیردولتی

تبصره ۲: میزان ودیعه و اجاره‌بها بر اساس درجه‌بندی خوابگاه با پیشنهاد خوابگاه‌دار و تصمیم شورای نظارت و ارزیابی و در صورت لزوم با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نافذ خواهد بود.

تبصره ۳: در صورت استیجاری بودن خوابگاه، میزان ودیعه دریافتی از مجموع دانشجویان ساکن در خوابگاه نباید بیش از میزان ودیعه‌ای باشد که خوابگاه‌دار به مالک پرداخت کرده است.

تبصره ۴: خوابگاه‌دار مکلف است نرخ اجاره‌بها مصوب و کلیه قوانین و مقررات را در معرض دید دانشجویان قرار دهد و یک نسخه از نرخ‌نامه مصوب و قوانین و مقررات را به امضا و تایید دانشجو برساند.

تبصره ۵- شورای نظارت و ارزیابی موظف است نسبت به بررسی تخلف‌ها و برخورد با متخلفین (اخطار، جریمه، لغو مجوز و ...) اقدام و مراتب را به ذکر نوع و میزان تخلف و شرح اقدامات انجام شده به مراجع ذیصلاح گزارش کند.

شرایط مکان

دراین دستورالعمل برای ساختمان های خوابگاه های غیردولتی شرایطی لحاظ شده که برخی بدین شرح است : قدمت ساختمان از تاریخ صدور پروانه ساخت بیشتر از ۱۸ سال نباشد، برای ساختمان‌های بیش از ۱۸ سال ارائه تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری یا نظام مهندسی از حیث استحکام و تاسیسات الزامی است.

براساس این گزارش، تاییدیه و مجوز بهداشت از ادارات ذیربط و تاییدیه نظارت‌های دوره‌ای در طول زمان فعالیت، تاییدیه نقشه، پلان ساختمان، تاسیسات و همچنین سایر ویژگی‌های فنی ساختمان توسط دانشگاه ناظر، تاییدیه فضا و موقعیت خوابگاه از حیث انتظامی، ترافیکی و امنیتی توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا و تاییدیه دانشگاه ناظر از نظر موقعیت شهری (فاصله تا مرکز آموزش عالی، سرویس حمل و نقل عمومی و ... )، مسائل فرهنگی و بوم‌شناختی محیط اطراف خوابگاه به خصوص خوابگاه‌های خواهران از دیگر شاخص هایی است که برای مکان خوابگاه های غیردولتی در نظر گرفته شده است .

شرایط اسکان/ ممنوعیت اسکان افراد غیردانشجو

براساس شرایط اسکان؛ سکونت افراد غیردانشجو در ایام تقویم اسکان در محیط خوابگاه مطلقا ممنوع است.

تبصره: در صورت تخلیه کامل خوابگاه از دانشجو در ایام خارج از تقویم اسکان، با کسب مجوز از اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا و دانشگاه ناظر، اسکان افراد غیردانشجو بلامانع است.

تعهدات خوابگاه‌دار

دراین دستورالعمل به تعهدات خوابگاه دار نیز پرداخته شده است که از اهم آن می توان به تامین نیروی انسانی لازم جهت انجام امور اداری، نگهبانی و خدماتی توسط خوابگاه دار اشاره کرد.

همچنین خوابگاه‌دار و کارکنان خوابگاه ملزم به همکاری و هماهنگی با نهادهای ذیربط به ویژه ناجا، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دفتر مشاوره دانشجویی، حراست، معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌هایی که دارای دانشجو در آن خوابگاه هستند، هستند.

تبصره۱: مسئولان معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی وزارت و دانشگاه‌ها اعم از دانشگاه ناظر، دانشگاه منتخب استان و صندوق می‌توانند بدون اعلام قبلی و یا مجوز بازدید تاریخ‌دار، از خوابگاه بازدید کنند و خوابگاه‌دار ملزم به همکاری است.

تبصره ۲: در صورت نیاز به ورود ناجا به داخل خوابگاه (با داشتن حکم قضایی و یا در مواردی که در قانون موضوعه پیش‌بینی شده است)، خوابگاه‌دار موظف است صرفا با هماهنگی معاونت دانشجویی یا مدیر حراست دانشگاه ناظر با ناجا همکاری کند.

براساس این گزارش، همچنین باید رعایت اخلاق و شئونات اسلامی و مقررات دانشگاهی در خوابگاه کنترل و نظارت شود. خوابگاه‌دار موظف است در پایان مدت سکونت دانشجو، با وی تسویه حساب کامل کرده و ودیعه دریافتی را به دانشجو بازگرداند و رسید آن را به دانشگاه ناظر ارسال کند.

تبصره ۳: در صورت معرفی دانشجو توسط دانشگاه، انجام تسویه حساب نهایی دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های غیردولتی با دانشگاه، منوط به هماهنگی لازم در خصوص تسویه حساب با خوابگاه است.

همچنین شیوه‌نامه اجرایی انضباطی دانشجویان خوابگاه‌های غیردولتی باید اجرایی شود.

تبصره ۴: سرپرست خوابگاه ملزم است مقررات انضباطی را به رویت و امضای دانشجو برساند و در صورت تخلف انضباطی از طرف دانشجویان مراتب را به معاونت دانشجویی دانشگاه اعلام کند تا اقدام لازم صورت پذیرد.