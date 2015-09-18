به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه دانشگاه مذاهب اسلامی تصریح شده است: قصه غصه‌دار قدس بار دیگر با تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی، غمی تازه را در میان امت اسلامی نمایان ساخته است. تعرض به مسجدالأقصی، این قبله‌گاه نخستین امت اسلامی، تعرض به فرد فرد مسلمانان در هر امکنه و ازمنه‌ای به حساب می‌آید. روح جوامع اسلامی از ستمی و تعرضی که امروز رژیم غاصب صهیونیستی بر قدس شریف روا داشته‌اند، سخت متأثر و متألم است.

در ادامه این بیانیه آمده است: جامعه دانشگاهی مذاهب اسلامی این جفای جورانگیز و تعدی و تجاوز گستاخانه جباران جاه طلب صهیونیستی را به شدت محکوم کرده و از تک تک مسلمانان حمایت و اعلام همدردی با مسجدالأقصی، این نمود و نماد عینی هویت اسلامی را خواهان است.

امروز بر دولتمردان و امرای جوامع اسلامی واجب است تا در برابر این تعدی تأسف بار، سکوت خود را شکسته و اهتمام بر تدبیر کوشش‌ها و کنش‌های اثر بخش در راستای دفاع از قدس شریف را از خود نشان دهند.