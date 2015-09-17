به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اقبالی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: نشست علمی کنگره بین الملیی بزرگداشت استاد شهریار امروز در محل سال کنفرانس مجتمع باشگاه فرهنگیان با حضور شهریار پژوهان و شهریار شناسان برگزار شد.

وی با اشاره به حضور پژوهشگرانی از کشورهایی چون ترکیه، آذربایجان، هندوستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، روسیه و سوریه در این نشست افزود: در نشست علمی کنگره بین الملی بزرگداشت استاد شهریار ۱۴ مقاله ارائه شد که از این تعداد شش مقاله توسط پژوهشگران ایرانی و هشت مقاله توسط شهریار شناسان خارجی ارائه شد.

دبیر علمی کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار ادامه داد: خانم ها اسمیرا شکور اوا، آیگون علیزاده، آنا برزینا، رنا علی مجید و آقای حاج وافیق شیروانی و ویصل باشچی از کشورهای آذربایجان، روسیه، ترکیه و عراق به ارائه مقاله در خصوص محورهای کنگره پرداختند.

اقبالی با اشاره به اینکه عصمت کریمی، قاضی دهی، ناصری، صدیقی و خدابخش، سعید طرزمی از ایران نیز مقاله خود را در این نشست ارائه دادند، گفت: همچنین در این نشست علمی دکتر بلخاری، دکتر شعیری و دکتر بشری به ارائه سخنرانی پرداختند.

گفتنی است بیش از ۹۰ مقاله به کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار با محوریت فرهنگ دینی و انقلابی ارسال شده بود که از مقالات رسیده، ۲۲ مقاله برای چاپ برگزیده و ۱۴ مقاله نیز توسط شهریار پژوهان ارائه شد.