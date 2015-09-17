به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که به مدت سه روز در همدان در حال پیگیری بود با قهرمانی ایلام، نایب قهرمانی همدان و سومی گیلان به پایان رسید.

بر این اساس در آخرین روز از این مسابقات تیمهای همدان، ایلام، اراک در مقابل تیم های تبریز، گیلان و مازنداران به میدان رفتند و در نهایت تیم همدان با نتیجه ۱۱ بر صفر تیم تبریز را شکست داد، ایلام ۳بر صفر بر گیلان غلبه کرد و بازی تیم های اراک و مازنداران نیز با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.

تیم های همدان، شهرداری اراک، آدینه کریمان کرمان، هیئت هاکی استان آذربایجان شرقی، هیئت هاکی استان ایلام، هیئت هاکی استان گیلان و تیم مازنداران که در گروه «ب» این مسابقات قرار داشتند به مدت سه روز با هم به رقابت پرداختند.

گفتنی است این مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می شود و دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند و دور برگشت این مسابقات نیز زمستان برگزار خواهد شد.