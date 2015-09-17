لیلا امیدیان مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه ۱۵۰ اثر مختلف با موضوع حفاظت از محیط زیست توسط دانش آموزان این شهرستان به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: ساخت خانه های چوبی و فلزی، عروسک های پارچه ای و پلاستیکی، تهیه ماکت های فضای سبز و درخت و گل با سایر مواد بلا استفاده، نقاشی و کاغذ دیواری از جمله آثاری بوده که توسط دانش آموزان به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: این نمایشگاه با همکاری اداره حفاظت از محیط زیست و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان برپا شده است.

امیدیان بیان داشت: این نمایشگاه دومین نمایشگاهی است که در یک سال گذشته با موضوع محیط زیست برپا شده و حضور دانش آموزان در اینگونه نمایشگاه های این شهرستان بسیار چشم گیر است و شاهد خلق آثار ارزشمندی از آنها بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه به مدت سه روز در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آماده بازدید علاقمندان است افزود: در حاشیه این نمایشگاه نیز مسابقه ای با عنوان «چگونه از محیط زیست حفاظت کنیم» برگزار می شود و در پایان هر روز به تعداد سه نفر از برندگان جوایزی به قید قرعه اهدا خواهد شد.