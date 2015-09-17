به گزارش خبرنگار مهر، جشن عاطفه های امسال با شعار «مهر در انتظار همدلی» به منظور جمع آوری کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی سازمان ها و ارگان های دولتی و غیردولتی و مردم برای دانش آموزان بی بضاعت و محروم به همت کمیته امداد امام خمینی(ره) آغاز شد.

مرحله دیگر این جشن از هشتم مهرماه در سطح مدارس سراسرکشور و به تبع استان کردستان هم برگزار می شود و دانش آموزانی که از نظر مالی از شرایط مطلوب تری برخوردار هستند به همکلاسی های خود که نیازمند و بی بضاعت هستند کمک می کنند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان امروز در حاشیه آغاز این جشن ملی در میدان آزادی سنندج عنوان کرد: امسال هزار و ۸۰۲ پایگاه ثابت و ۵۵ پایگاه سیار در سطح استان برای جمع آوری کمک های مردمی دایر شده و می شود.

هیوا رحیمی اظهارداشت : از تعداد پایگاه های مذکور، هزار و ۱۵۸ پایگاه مربوط به مدارس، ۹۱ مورد بسیج، ۱۶۲ پایگاه کمیته امداد، ۴۳۱ مورد مساجد و ۱۵ مرکز نیکوکاری است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود امسال در استان در جشن عاطفه ها ۱۲ میلیارد ریال کمک مردمی جمع آوری شود و قطعا تحقق این مهم با توجه به وجود مردمانی متدین وخیر در استان دور از انتظار نیست.

وی به میزان کمک های مردمی جمع آوری شده در جشن عاطفه های سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته تعهد ما در جشن عاطفه ها ۸ میلیارد ریال و میزان کمک های جمع آوری شده ۱۰ میلیارد ریال بود و این میزان کمک مردمی سال گذشته توسط هزار و ۲۲۵ پایگاه ثابت و ۵۱ پایگاه سیار جمع آوری شد.

فرماندار سنندج هم عنوان کرد: امسال در سطح شهرستان ۲۲ پایگاه برای جمع آوری کمک های مردمی دایر شده است و ۱۰۰ نفر در این تعداد پایگاه مشغول جمع آوری کمک های انسان دوستانه مردم هستند.

محمد ابراهیم زارعی میزان کمک جمع آوری شده در شهرستان سنندج در جشن عاطفه های سال گذشته را ۱۴ میلیون ریال ذکر کرد و افزود: پیش بینی می شود امسال ۲۰ میلیون ریال کمک مردمی در پایگاه های دایر شده در سطح این شهرستان جمع آوری شد.

وی اظهارداشت: بسیاری از دانش آموزانی که توان حضور در مدرسه را ندارند با کمک های مردم خیر و نوعدوست در این جشن وارد مدرسه شده و این امر بی شک بهترین و بیشترین تاثیر را در ریشه کنی بیسوادی داشته و دارد.