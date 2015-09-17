سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد وافزود: در حال حاضر ترافیک در جاده های استان زنجان بسیار سنگین است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تردد در جاده های زنجان به قزوین، زنجان به تبریز،زنجان به بیجار و زنجان به ابهر بسیار کند است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: به رغم اینکه از صبح امروز ترافیک سنگین در جاده های استان زنجان حاکم است، خوشبختانه مشکل خاصی تاکنون پیش نیامده است.

سرهنگ شیر محمدی به مسافران توصیه کرد با دقت و حوصله رانندگی کنند و از عجله پرهیز کرده تا خاطره خوب و خوشی از سفر برای خود و دیگران داشته باشند.

وی تصریح کرد: از آغاز سال جاری تاکنون در بیش از ۹۰ درصد تصادفات عامل انسانی دخیل بوده است.